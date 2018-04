vor 20 Min.

Apotheke wandelt sich zur Galerie

Galeristin Gabriele Klug (rechts) und Künstlerin Stephanie Paula legen letzte Hand an in der neuen Galerie in Rain (Hauptstraße 39).

Als Gabriele Klug ihr Geschäft aufgab, war völlig offen, was aus dem Raum wird. Jetzt hängen dort ausdrucksstarke Gemälde. Zusammen mit Künstlerin Stephanie Paula betritt sie Neuland. „Die Galerie“ eröffnet am Samstag

Von Barbara Würmseher

Lange Zeit war der Blick ins Innere der früheren St. Michaels-Apotheke von undurchsichtigen Folien versperrt. Hinter blinden Fenstern verbargen sich Ideen und Pläne, die aufgegriffen und wieder verworfen wurden, neu entstanden und letztlich reifen mussten. Jetzt sind die Folien verschwunden, die Sicht ist wieder frei. Frei auf ein ganz neues Projekt in der Tillystadt: auf „Die Galerie“.

In grünen Lettern prangt dieser Schriftzug auf den Schaufenstern und stellt einen schönen Kontrast zum Rotton dar, in dem die Außenfassade geweißelt ist. Zwei Komplementärfarben treffen hier aufeinander – zumindest im Sinne der Farbenlehre Johann Wolfgang von Goethes. Und in der Tat geht es bei diesem neuen Kulturtreff um Farben. Es geht um die Malerei der Künstlerin Stephanie Paula, die mit ihrer Familie in einem Waldstück nahe Ehekirchen lebt und stets auf der Suche nach Menschen, Orten und Situationen ist, die sie mit dem Pinsel kraftvoll und oft farbenprächtig auf Leinwand bannt.

Die 43-jährige gebürtige Düsseldorferin ist in Rain keine Unbekannte. Zur Eröffnung des Kultursaals im Schloss war sie die erste, die dort ausstellen durfte. Eine zweite Exposition folgte an selber Stelle und auch in der Buchhandlung Rain hat sie ihre – oft – großformatigen, intensiven Gemälde schon gezeigt.

Dort kreuzte sich auch ihr Weg mit dem der Rainer Apothekerin Gabriele Klug. Die hatte ihr Geschäft schon einige Zeit zuvor aufgegeben und war auf der Suche nach einer neuen Nutzung. Nach Tabletten, Tinkturen, Säften und so manchem mehr sollte es etwas ganz Neues, etwas wirklich Anderes sein. „Ich wollte aus dem Raum etwas gestalten, was mir Spaß macht“, sagt Gabriele Klug. Die Apothekerin muss bei dem Gedanken schmunzeln, dass die Idee einer Galerie zunächst als „Schnapsidee“ galt. Zunächst – doch durch die Begegnung mit Stephanie Paula nahm der Gedanke zunehmend Gestalt an und rückte in greifbare Nähe. „Ich finde es schön, wie sich das Ganze entwickelt hat“, ist Gabriele Klug überzeugt und bekommt zustimmendes Nicken von ihrer Künstlerin. „Vielleicht können wir hier ja auch mal kleine Kulturveranstaltungen abhalten, etwa Lesungen oder etwas Ähnliches“, überlegt sie, ohne dabei etwas überstürzen zu wollen. „Wir müssen einfach sehen, wie sich die Dinge entwickelt.“

Der Anfang ist jedenfalls gemacht: Auf 70 Quadratmetern Ausstellungsraum hängen jetzt 25 Bilder von Stephanie Paula. Es sind vorrangig impressionistische Motive: Vater und Sohn, die beim Essen zusammen sitzen, Markttreiben in Sandizell, Volksfeststimmung auf dem Münchner Oktoberfest, Schafe im späten Winterlicht der untergehenden Sonne und vieles mehr. „Ich male Szenen aus dem Leben“, schildert Stephanie Paula. „Ich versuche, den Moment einzufangen, innezuhalten und bewegte Szenerien zu erfassen.“ Ihre Motive sind Dinge, die sie berühren. Menschen, Tiere und Gegenstände aus ihrem persönlichen Lebensumfeld. Einmal ist es lebhafter Trubel, dann wieder handelt es sich um ein fast meditatives Stillleben wie um den Blick aus ihrem Badefenster mit einem grünen Spielzeug-Haifisch ihres Sohnes am Bildrand.

Für beide – Gabriele Klug wie auch Stephanie Paula – ist „Die Galerie“ Neuland. Die Malerin wollte sich nie auf diese Weise binden, die Apothekerin kommt aus einer beruflichen Ecke, die so gar nichts mit der bildenden Kunst zu tun hat. Aber die Chemie zwischen den beiden Frauen stimmt. Gabriele Klug „Unser gemeinsames Projekt fühlt sich richtig gut an und ich denke, es passt auch nach Rain ...“

Info Die öffentliche Vernissage und Eröffnung der „Galerie“ findet am kommenden Samstag, 14. April, um 14.30 Uhr statt. Den musikalischen Rahmen gestalten Professor Dieter Falk am Klavier und der Tenor Wolfgang Falkenhagen. Die Galerie hat danach keine festen Öffnungszeiten. Wer sie besuchen möchte, kann einen Termin unter der Telefonnummer 0172/8201205 vereinbaren.

