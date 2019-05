Artenschutz kontra Menschenrettung auf Wörnitz

Die Feuerwehr in Harburg braucht eine Stelle, an der sie ihr Boot zu Wasser lassen kann.

Die komplizierte Suche nach einer Stelle, an der die Feuerwehr ein Boot in die Wörnitz lassen kann, ist eines der Probleme, die für Harburg so typisch sind. Die Stadt und deren Umgebung liegen in idyllischer Natur zwischen Heide und Wörnitz. Natürlich muss das Ökosystem entlang des Flusses besonders geschützt werden. Gleichzeitig tummeln sich aber – wegen der besonderen Lage – relativ viele Menschen auf der, in und an der Wörnitz. Wo Menschen sind, kann etwas passieren. Das hat sich auch in Harburg bereits wiederholt gezeigt. Der Wunsch der Feuerwehr nach einem geeigneten Bootseinlass ist deshalb absolut verständlich und notwendig. Schon zu lange ist da nichts geschehen.

Die Naturschutzbehörde muss sich an Vorgaben halten. Wenn irgendwie machbar, sollte hier aber so schnell wie möglich grünes Licht für die Maßnahme gegeben werden.

Auch sollten sich die Stadträte in Harburg nicht von möglichen Gutachterkosten in Höhe 6000 Euro abschrecken lassen. Diese Summe ist ein Klacks im Vergleich zu einem Menschenleben, das vielleicht gerettet werden kann.

