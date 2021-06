Bäumenheim: Autofahrer betrunken mit Kindern unterwegs

Ein 54-Jähriger wurde von der Polizei mit 1,2 Promille am Steuer erwischt. Seine beiden Kinder hatte der Autofahrer zu diesem Zeitpunkt auch dabei.

Mit 1,2 Promille wurde ein 54-Jähriger am Freitagabend in der Römerstraße in Asbach-Bäumenheim von der Polizei aufgehalten. Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Donauwörther Polizei den Opelfahrer, der mit seinen beiden Kindern (neun und elf Jahre alt) auf der Römerstraße unterwegs war.

Kinder werden von der Polizei nach Hause gebracht

Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem 54-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden. Die beiden Kinder wurden anschließend von der Polizei nach Hause gefahren. Der 54-jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein musste er abgeben. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr. (dz)

