11:16 Uhr

Auffahrunfall wegen Unachtsamkeit

In Monheim hat eine 18-jährige Autofahrerin nicht aufgepasst- Es kam zu einem Unfall.

In der Donauwörther Straße in Monheim verursachte eine 18-jährige Fahranfängerin am Montag gegen 12.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Die junge Fahrerin war stadteinwärts unterwegs und übersah, dass ein Auto vor ihr abbiegen wollte. Ein 41-jähriger Fahrer hatte sich bereits mittig zum Linksabbiegen aufgestellt, als er von der nachfolgenden Autofahrerin hinten rechts angefahren wurde. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (dz)

