Auto brennt auf Firmenparkplatz völlig aus

Plus Eine 53-Jährige hat ihren Wagen auf dem Parkplatz ihrer Firma abgestellt. Kurz nach Dienstbeginn macht sie eine Kollegin auf das Feuer an ihrem VW aufmerksam.

In Monheim ist am frühen Donnerstagmorgen ein Auto völlig ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit. Die Ursache für das Feuer scheint klar zu sein.

Eine 53-jährige Monheimerin hatte nach Auskunft der Polizei ihren Pkw am um 5.30 Uhr auf dem nördlichen Parkplatz eines Betriebes in der Adolph-Thoma-Straße abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Etwa 15 Minuten später wurde die Frau von einer Kollegin darauf angesprochen, dass ihr Wagen brenne.

20 Kräfte der Feuerwehr Monheim sind im Einsatz

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Monheim stand das Auto bereits voll in Brand, berichten die Beamten weiter. Die Wehr war mit 20 Kräften im Einsatz und löschte das Fahrzeug schließlich ab. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ursächlich für den Brand war ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge ein technischer Defekt im Motorraum. (pm)

Lesen Sie auch: