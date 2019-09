vor 20 Min.

Auto gerät aus Kurve und landet im Graben

Bei Großsorheim verliert eine 32-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug

Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Samstag gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße DON 16. Laut Polizei war eine 32-jährige Nördlingerin mit ihrem Auto Richtung Großsorheim unterwegs. In einer steilen Linkskurve kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei wurde einer der drei Mitfahrer leicht verletzt. Alle vier Insassen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Harburg war vor Ort. Am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 4000 Euro. Es wurde geborgen.

