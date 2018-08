vor 35 Min.

Auto offenbar absichtlich zerkratzt

In Harburg wurde ein Auto in Harburg beschädigt.

Das Fahrzeug war in der Burgstraße abgestellt. Die Fahrerseite ist von der Fahrertüre bis zum Rücklicht beschädigt.

In der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagnachmittag hat ein unbekannter Täter ein Auto in Harburg beschädigt. Das Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen parkte in der Burgstraße. Der Täter fügte ihm auf der Fahrerseite, beginnend von der Fahrertüre bis zum Rücklicht, einen Kratzer zu. Der Schaden kann laut Polizei nicht mit einem Unfallgeschehen in Verbindung gebracht werden sondern wurde „augenscheinlich absichtlich“ verursacht. Der Fahrzeughalter schätzt den Schaden laut Polizei auf rund 1500 Euro.

