vor 54 Min.

Autofahrer erhält Anzeige wegen Steuerhinterziehung

Ein Ungar wird mit einem in seiner Heimat zugelassenen Pkw kontrolliert. Der Wagen wäre bereits seit 2015 in Deutschland steuerpflichtig gewesen.

Die Polizei hat in der Perchtoldsdorfer Straße in Donauwörth am Mittwochabend den 27-jährigen Fahrer eines in Ungarn zugelassenen Autos für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Pkw des Ungarn bereits seit 2015 in Deutschland steuerpflichtig gewesen wäre.

Da seit nun fast vier Jahren keinerlei Kfz-Steuer an den deutschen Fiskus entrichtet wurde, gab es eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung.

