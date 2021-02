09:23 Uhr

Autofahrerin verursacht unter Alkoholeinfluss zwei Unfälle in Monheim

In Monheim fährt eine 41-Jährige unter Alkoholeinfluss einen Hydranten und einen Stein an.

In Monheim werden ein Hydrant und ein großer Stein angefahren. Das Fahrzeug der Verursacherin verliert im Anschluss Motorenöl.

Ein 40-jähriger Mann hat der Polizeiinspektion Donauwörth am Freitag, um 17.45 Uhr mitgeteilt, dass im Eichenweg ein dortiger Hydrant von einem Auto angefahren worden sei. Die Ermittlungen ergaben, dass ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer von der Neuburger Straße in den Eichenweg gefahren war und dort gegen den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Hydranten stieß. Anschließend überfuhr der Fahrer noch einen großen Stein, wodurch die Ölwanne des Autos aufgerissen wurde.

Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug verlassen an der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf konnte die 41-jährige Halterin des Fahrzeuges an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Diese gab gegenüber den Polizeibeamten an, für den Unfall verantwortlich gewesen zu sein. Da die Frau den Polizeiangaben zufolge deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine Blutentnahme veranlasst. Ihren Führerschein durfte die Frau vorerst behalten.

Das ausgelaufene Motorenöl wurde von der freiwilligen Feuerwehr Monheim, die mit fünf Kräften vor Ort war, abgebunden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, die Frau selbst blieb dabei unverletzt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen