Baugebiet in Bäumenheim in der Warteschleife

Plus 42 Bauplätze wollte Bäumenheim ausweisen. Doch es gibt Probleme mit Verkehrslärm, möglichem Hochwasser – und vor allem Verhandlungen mit einem Landwirt in der Nachbarschaft.

Wer auf einen der 42 Bauplätze im Neubaugebiet „Auf der Nachtweide“ in Bäumenheim spekuliert, muss noch Geduld haben. Denn der Bebauungsplan steckt in der Warteschleife fest. Eine überarbeitete Version wurde im Gemeinderat abgelehnt – dabei spielen 170 Schweine keine unwesentliche Rolle.