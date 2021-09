Liegerad-Fahrer verunglückt in Bäumenheim

In Asbach-Bäumenheim hat sich ein Mann bei einem Unfall mit seinem Liegefahrrad schwerer verletzt.

Der Fahrer eines sogenannten Liegefahrrads ist am Mittwoch in Asbach-Bäumenheim verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, verhakte sich der 48-Jährige im Kreisverkehr auf der Donauwörther Straße mit seinem linken Fuß in den Pedalen seines Gefährts und brach sich dadurch das Sprunggelenk. Der Mann stürzte zudem auf die Fahrbahn. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An dem Liegerad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (dz)