Zwei Verletzte bei Unfall in Bäumenheim

In Asbach-Bäumenheim hat sich ein Unfall ereignet. Zwei Personen erlitten Verletzungen, zwei Autos wurden demoliert.

Zwei demolierte Autos und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls in Asbach-Bäumenheim. Wie die Polizei berichtet, passierte dieser am Samstagvormittag an der Kreuzung von Gartenstraße und Gutenbergstraße. Verursacher war ein 57-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Gartenstraße unterwegs war und die Regel „rechts vor links“ missachtete. Die Folge: Der Wagen stieß mit einem Pkw zusammen, an dessen Steuer ein 61-Jähriger saß, der auf der Gartenstraße fuhr.

Der Mann hatte nach dem Aufprall Schmerzen an Kopf und Schulter. Die Beifahrerin, 54, im Auto des 57-Jährigen erlitt laut Polizei einen Schock. In der Folge hatte sie Kreislaufprobleme. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten groben Schätzungen auf rund 8000 Euro summieren. (dz)