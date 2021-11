Buchdorf

vor 18 Min.

Die Entscheidung über das Bürgerhaus in Buchdorf naht

Walter Grob ist seit einem Jahr Bürgermeister in Buchdorf. Er informiert über die aktuellen Pläne zum Bürgerhaus.

Plus Nach dem Rathaus und einem Geschäftshaus soll in der neuen Mitte in Buchdorf ein weiterer Neubau entstehen. Es gibt aber einen nicht unerheblichen Knackpunkt.

Von Helmut Bissinger

Möglicherweise noch in diesem Jahr wird man in Buchdorf wissen, ob die Gemeinde ein Bürgerhaus bekommt. Es soll als dann drittes Element im neuen Zentrum entstehen. Die Entwurfspläne sind fertig, wie Bürgermeister Walter Grob jetzt im Gemeinderat informierte. Auch die Dimension scheint nun klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen