Polizei bringt betrunkenen Fahrgast in Buchdorf nach Hause

Ein betrunkener Mann war am Freitag mit dem Bus nach Buchdorf unterwegs. Als er dort ankam, merkte er allerdings, dass er dort gar nicht hin wollte.

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen betrunkenen Fahrgast nach Hause gebracht, der in Buchdorf gestrandet ist. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen 16.45 Uhr, meldete sich ein Busfahrer aus Buchdorf bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Er hatte einen reichlich betrunkenen 63-jährigen Donauwörther wunschgemäß dorthin mitgenommen.

Mann hämmert gegen Bus und will wieder nach Donauwörth zurück

In Buchdorf erkannte der Mann jedoch, dass er dort falsch war und wollte wieder mit zurück nach Donauwörth. Er geriet dabei so in Rage, dass er aus Verzweiflung gegen den Bus hämmerte, um wieder hinein zu dürfen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann beruhigen, musste jedoch feststellen, dass er seinen Heimweg nicht mehr alleine bewerkstelligen konnte.

Polizeibeamte bringen den 63-Jährigen nach Hause

Um eine Ausnüchterung in einer Polizeizelle zu vermeiden, wurde der Donauwörther von den Beamten nach Hause gebracht und seiner Frau übergeben. Für derartige Polizeieinsätze sind regelmäßig Kosten zu erheben, was auch für den vorliegenden Fall geprüft wird. (dz)

Lesen Sie auch: