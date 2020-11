vor 19 Min.

Christoph Schmidt ist der neue Schützenkommissar

Das Amt in Harburg geht von Ex-Bürgermeister Wolfgang Kilian auf seinen Nachfolger über

Bei der Generalversammlung der Königlich privilegierten Schützengesellschaft 1672 und Wörnitztaler Harburg haben die Verantwortlichen wegen der Einschränkungen durch die Pandemie eine eher gemischte Bilanz gezogen. Schützenmeister Markus Jungwirth berichtete über das abgelaufene Schützenjahr. Dabei waren leider wegen Corona viele Veranstaltungen ausgefallen.

In seiner Funktion als Kassenwart machte Thomas Fischer deutlich, dass die Schützen 2019 gut gewirtschaftet hätten. Im Hinblick auf die fehlenden Einnahmen durch diverse Ausfälle im Gaststättenbereich gebe es aber aktuell keinen allzu großen finanziellen Spielraum und es müsse 2020 gespart werden.

Aus dem Jugendbereich gab es viel Positives zu berichten. So zählte der Bericht von Jugendleiterin Alexandra Grün diverse Veranstaltungen auf, die 2019 stattgefunden hatten. Zudem sind einige neue Jugendliche dazugekommen, was an dem einen oder anderen Trainingsabend für volle Stände sorgte.

Bei den Wahlen konnten alle Posten besetzt werden. Besonders bedankte sich Jungwirth bei allen aus dem Vorstand Ausgeschiedenen für ihre teils jahrelangen Dienste und bei Jule Mayer, welche sich trotz ihres jungen Alters bereit erklärt hatte, den Posten des Sportwarts zu übernehmen. Dies zeige, dass die Jugend Verantwortung übernehme und mit frischen Ideen das Schützenleben bereichere.

Jugendsportwart Christoph Schröppel gab den Anwesenden interessante Einblicke in das Thema soziale Medien und stellte die Facebook- und Instagram-Seiten der Harburger Schützen näher vor.

Bei der Wahl des Schützenkommissars schlug Jungwirth den Anwesenden vor, das Amt vom früheren Bürgermeister Wolfgang Kilian auf den neuen Rathauschef Christoph Schmidt zu übertragen. Die in der Satzung festgeschriebene Funktion werde seit Langem vom Bürgermeister übernommen und stelle das Bindeglied zwischen der Schützengesellschaft und der Stadt Harburg dar, so Jungwirth. Schmidt nahm die Wahl dankend an. Auch er sei tief im Vereinsleben der Stadt Harburg verwurzelt und stehe den Schützen, wo möglich, mit Rat und Tat zur Seite.

Zum Dank überreichte Wolfgang Kilian den Schützen eine von ihm gespendete Schützenscheibe und wünschte den Schützen und dem neuen Schützenkommissar weiterhin alles Gute. Killian hofft, dass die Scheibe bei der nächsten Stadtmeisterschaft aller Harburger Schützenvereine ausgeschossen werde und zur Erinnerung im Harburger Schützenhaus bleibe. (pm)

