Corona: Abi verschoben, Gymnasiasten müssen warten

Wegen der Corona-Pandemie ruht das Schulleben derzeit. Die Verbreitung des Virus hat auch Folgen für die Abiturienten. Wann deren Prüfungen nun starten sollen.

Aufgrund der Coronavirus-Infektionen hat das Kultusministerium am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Abiturprüfungen in Bayern verschoben werden. Grund hierfür sei, dass Abiturienten keine Nachteile aus der Krisenlage ziehen sollen. Die erste Abiturprüfung findet nun am Mittwoch, 20. Mai, und nicht am Donnerstag, 30. April, statt.

Im Landkreis Donau-Ries sind 314 Gymnasiasten von dieser Änderung betroffen. Die Schüler werden derzeit über digitale Kommunikationswege mit Lernmaterialien versorgt. Zudem besteht ein direkter Austausch zwischen Lehrern und Schülern, beispielsweise über Chatportale oder E-Mails, sodass Fragen beantwortet werden können. (dz)

