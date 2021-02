vor 32 Min.

Corona: Kostenlose Schnelltests für Besucher von Pflegeeinrichtungen

Im Donau-Ries-Kreis kann man sich beim BRK kostenlos testen lassen, wenn man Heime für Senioren oder für Menschen mit Behinderung besuchen will.

Die Corona-Inzidenz ist wieder minimal nach oben gegangen: Laut Robert-Koch-Institut lag der Sieben-Tages-Wert für den Landkreis Donau-Ries am Dienstag bei 26,9. Am Vortag hatte die Zahl bei 26,2 gelegen.

Die Zahl der Landkreisbürger, die bisher insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden, betrug am Dienstagvormittag 3583. Hiervon gelten 3299 als genesen. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis liegt weiterhin bei 132. In der Folge gelten momentan 152 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte Indexfälle. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informationen sind im Internet unter www.donau-ries.de/corona zu finden.

Für Besuche in Heimen werden negative Corona-Test benötigt

Besucher von Senioreneinrichtungen und von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung müssen nach wie vor einen aktuellen, negativen Coronatest vorweisen. Darauf weist das Landratsamt hin. Für viele Menschen stelle dies aber eine große Hürde dar, da Schnelltests – etwa beim Hausarzt oder in Apotheken – mit Kosten verbunden sind und PCR-Tests (beispielsweise kostenlos am Bürgertestzentrum in Möttingen) einen zeitlichen Vorlauf benötigen.

Zuletzt wurde kommuniziert, dass die Bundesagentur für Arbeit Freiwillige suche, die sich vorstellen können, Tests an Pflegeeinrichtungen vorzunehmen. Interessierte können sich unter 0800/4555532 bei der Bundesagentur melden. Anschließend werden für Freiwillige eine passende Einrichtung ermittelt und der Kontakt hergestellt. Da manche Einrichtungen auch selbst Schnelltests anbieten, sollten sich Betroffene am besten telefonisch an die entsprechende Pflegeeinrichtung wenden und sich nach den Möglichkeiten für Tests erkundigen.

Kostenlose Corona-Tests beim BRK Nordschwaben

Gemeinsam mit dem BRK Nordschwaben besteht nun eine weitere Möglichkeit für kostenlose Schnelltests, sogenannte PoC-Antigentests. Wenn diese Möglichkeit von der Pflegeeinrichtung unterstützt wird, können die Besucher mit dieser einen Termin vereinbaren. Anschließend können sie sich kostenlos an Stellen des BRK testen lassen und erhalten mit dem negativen Testergebnis Einlass in die Pflegeeinrichtung. Diese Vorgehensweise findet auch an den Senioreneinrichtungen des gKU Anwendung.

