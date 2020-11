12:50 Uhr

Corona: Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Donau-Ries positiv getestet

Im Gesundheitsamt des Landkreises Donau-Ries haben sich Mitarbeiter am Standort Nördlingen mit dem Coronavirus infiziert. Was das jetzt bedeutet.

Im Gesundheitsamt des Landkreises Donau-Ries sind insgesamt drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Freitagmittag mit. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass mehr und mehr Menschen positiv getestet werden. Hiervon wird kein Bereich verschont bleiben, selbst unser Gesundheitsamt nicht, wie sich jetzt gezeigt hat“, erklärt Landrat Stefan Rößle.

Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries wurden in dieser Woche insgesamt drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet. Zusätzlich befinden sich in diesem Zusammenhang 6 Personen in Quarantäne. Betroffen ist hiervon ausschließlich die Außenstelle des Gesundheitsamtes am Standort Nördlingen.

Landrat betont: Das Gesundheitsamt ist handlungsfähig

Landrat Stefan Rößle: „Die betroffenen Mitarbeiter haben sich an die geltenden Auflagen wie den Mindestabstand gehalten und Maske getragen. Wer keine Symptome zeigt, arbeitet, soweit möglich, von Zuhause aus weiter. Die Handlungsfähigkeit unseres Gesundheitsamtes ist weiterhin gegeben. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Belastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade im Gesundheitsamt unabhängig von dieser aktuellen Entwicklung extrem hoch ist. Der Ausfall mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt den Druck auf das vorhandene Team, das nach wie vor bemüht ist vorhandene Rückstände bei der Kontaktverfolgung aufzuarbeiten, natürlich noch weiter.“

