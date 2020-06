05:00 Uhr

Coronavirus: Ein neuer Infizierter

Es hätte nicht viel gefehlt und im Landkreis Donau-Ries hätte es keinen einzigen Fall eines Infizierten mit dem neuen Virus Covid-19 gegeben. Vergangene Woche meldete das Gesundheitsamt nur noch einen sogenannten Indexfall – also einen Erkrankten, der nach wie vor in Quarantäne ist und entweder noch Symptome hat oder der Test nach wie vor positiv ausfällt. Wäre auch dieser Patient genesen, wäre der Donau-Ries-Kreis nach aktueller Statistik coronafrei gewesen.

Es war sehr ruhig geworden

Bevor aber nun dieser Bürger die Infektion komplett hinter sich gebracht hat, gibt es im Landkreis einen neuen Fall. Über zwei Wochen wurden dem Gesundheitsamt keine neuen Infektionen gemeldet, es war sehr ruhig geworden. Doch es zeigt: Das Virus findet sehr schnell den Weg zurück in den Landkreis. „Natürlich wünsche ich dem Patienten, dass er schnell wieder gesund wird“, sagt Landrat Stefan Rößle. Vielleicht sei es aber auch in dieser Hinsicht gut, dass die Menschen sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen würden, sieht Rößle den erzieherischen Aspekt dieser Entwicklung.

Mehrere Menschen unter Quarantäne

Wie er bestätigt, sind wohl mehrere Personen in Monheim, wo der Erkrankte wohnt, unter Quarantäne gestellt worden. Im Landkreis Donau-Ries gibt es damit 354 Infizierte, davon gelten 328 als genesen. Die Zahl der Todesopfer liegt weiterhin bei 24. (fene)

Themen folgen