27.02.2021

Daiting: Betrunken und ohne Führerschein auf dem Roller erwischt

In Daiting fuhr ein 31-jähriger Rollerfahrer mit knapp zwei Promille.

Ein betrunkener 31-jähriger Rollerfahrer wird in Daiting von der Polizei kontrolliert. Mit welchen Konsequenzen er nun rechnen muss.

In Daiting ist ein Mann stark alkoholisiert Roller gefahren. Am Freitagabend teilten aufmerksame Anwohner der Polizei Donauwörth einen vermutlich Betrunkenen mit, welcher mit seinem Roller in auffälliger Fahrweise durch Hochfeld fahren würde. Der Verdacht bestätigte sich laut Polizeibericht kurze Zeit später.

Eine Streife konnte den Rollerfahrer aus Petershausen gegen 20.45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 31-jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Weiter stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades besitzt. Für den Roller bestand zudem kein gültiger Versicherungsschutz.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der 31-jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die Folge. (dz)

