00:32 Uhr

Das schmucke Löwen-Schild ist zurück

Der alte Wirtshaus-Ausleger am Golling-Haus um 1950.

Einst war das „Golling-Haus“ in Rain eine Wirtschaft. Aus dieser Zeit ist der schmiedeeiserne Ausleger übrig geblieben. 2013 verschwand das Löwenmotiv. Warum es jetzt wieder da ist

Von Barbara Würmseher

Und wieder ist – nach der Polizeitüre – ein Zeugnis der Rainer Stadtgeschichte an seinen ursprünglichen Bestimmungsort zurückgekehrt: Der alte Wirtshaus-Ausleger am „Golling-Haus“ in der Hauptstraße 38 war nach dem bislang letzten Verkauf des Gebäudes 2013 zunächst „verschwunden“. Jetzt wurde er vom neuen Eigentümer Florian Pallmann aus Ehekirchen – frisch renoviert – wieder angebracht. Auch der Rainer Heimatforscher Franz Müller hatte sich für diese Rückkehr eingesetzt.

Eine Wirtschaft gibt es an dieser Stelle freilich schon lange nicht mehr. Einstmals war dort der „Löwenwirt“ ansässig, wie heute noch in der stilisierten Darstellung eines goldenen Löwen im Schild erkennbar ist. Irgendwann verschwanden sowohl Gasthaus, als auch Schild. Viel später wurde das Anwesen in ein Elektrohaus umgebaut. Dabei entdeckte – alten Berichten zufolge – der damalige Eigentümer den verstaubten Wirtshaus-Ausleger auf dem Dachboden. Er ließ ihn herrichten und als Zierde der Hauptstraße wieder anbringen.

Als Florian Pallmann das Gebäude vor sieben Jahren übernahm, fand er dieses Wirtschausschild beschädigt vor. Der Frontlader eines Traktors muss daran gestoßen sein, vermutet er. „Für mich war es aber keine Frage, es professionell herrichten zu lassen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein historisches Schild mit dieser schönen Optik gibt es selten in Rain. Es gehört zum Haus und zur Hauptstraße dazu.“

Der erste Eintrag über das heute im Volksmund „Golling-Haus“ genannte Anwesen stammt aus dem Jahr 1750. Der frühere Rainer Heimatforscher Heinrich Veh hatte sich die Mühe gemacht, aus Urkunden des Neuburger Stadtarchivs die wechselvolle Geschichte mit zahllosen Eigentümern aufzuzeichnen. Nach seinen Unterlagen ergeben sich folgende Besitzer:

Erster namentlich bekannter Inhaber war 1750 der Pierbreu (Bierbrauer) Hans Michael Mayr. 1769 war Johann Georg Mayr, Ratsherr und Pierbreu, eingetragen, den 1770 sein Sohn Franz Xaveri Mayr (Ratsherr und Lebzelter) beerbte. Zum Besitz gehörten inzwischen ein Hinterstadel und ein Sommerkeller. 1792 erhielt Josef Mayr (Bierbräu zu Rain) den Besitz.

1831 kaufte Andreas Gail das Anwesen einschließlich der Bierbräu- und Metzgerrechte. 1836 wurde es von Franz Loidl erworben. Danach folgte ein geradezu rasanter Besitzerwechsel: Xaver Bauer ( 13. Dezember 1840), seine Witwe Walburga Bauer (6. August 1858), Johann und Helena Bitzl (2. März 1859), Johann Reisner (1860), Johann und Josefa Stepperger (1862), Michael und Therese Winter (1863), Johann und Anna Eberle (3. Juni 1964), Gastwirtswirtin Anna Eberle (1870), Josef Weismann, Ignaz Leitner und Abraham Max Lang (6. August 1870), Michael Rabuser (3. September 1870), Kornelius Rabuser (1. Mai 1905), Theres Rabuser (13. September 1926), Thomas und Anna Rabuser (19. November 1926), Johann und Theresa Emslander (1936), Familie Golling (1955), Florian Pallmann (2013).

Heute befindet sich ein Versicherungsbüro in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss des Hauses. Doch dank des schmiedeeisernen historischen Auslegers mit seinem schmucken Schild bleibt die einstige Bestimmung des Hauses unvergessen.

Themen folgen