Das steckt hinter dem "Corona-Singkreis"

Plus Chorproben sind aktuell unmöglich. Doch es gibt kreative Ideen, trotzdem gemeinsam zu singen. In Kaisheim trifft sich die Nachbarschaft in einer Hofeinfahrt – und entdeckt ganz neue Gemeinsamkeiten.

Es ist kurz vor 18 Uhr und gut ein Dutzend Nachbarn haben sich mit ihren Liedermappen in der Hofeinfahrt von Heidi Thum-Gabler in Kaisheim eingefunden. Es herrscht eine lockere, fröhliche Atmosphäre, aus den Gärten zwitschern die Vögel idyllisch in die Abendstunde hinein. Freilich wird, wie es in Zeiten von Corona eben geboten ist, ausreichend Abstand voneinander gehalten. Allerdings schafft das gemeinsame Singen, wie es seit einigen Wochen zur Tradition geworden ist, trotz der räumlichen Distanz eine Verbundenheit.

Jeder darf sich ein Lied wünschen

Auf einer kleinen Mauer, am Gartenzaun oder in der Hofeinfahrt stehend haben sich die Teilnehmer des „Corona-Singkreises“ positioniert. Mit dabei sind auch der 17-jährige Luca Schreiber und der 15-jährige Philipp Sattler, die mit Gitarre und Geige begleiten. In der Runde darf sich jeder Teilnehmer ein Lied wünschen, das dann gemeinsam gesungen wird. Das Repertoire umfasst mittlerweile über 30 Lieder – Balladen, alte Volkslieder, christliche Lieder und Pop-Rock-Klassiker. Los geht es an diesem Abend mit dem Beatles-Titel „Yesterday“. Die Freude am Singen ist der Runde anzusehen, genau darin besteht auch die Motivation des ungewöhnlichen Singkreises. Heidi Thum-Gabler erklärt: „Das hier ist kein ehrgeiziges Projekt, hier geht es allein um den Spaß und die Freude am Singen. Es spielt keine Rolle, ob man das besonders gut kann. Hier kann Jeder teilnehmen.“

Der Corona-Singkreis in Kaisheim trifft sich regelmäßig unter Einhaltung der Hygieneregeln zum gemeinsamen Singen.



Es sind die positiven Seiten dieser ungewöhnlichen Zeit. Nachbarn, die sich häufig nur rasch im Vorbeigehen gegrüßt haben, singen seit Anfang April zusammen. Erst wurde von den eigenen Grundstücken aus gesungen und musiziert, nach den Lockerungen der Regierung findet der Singkreis unter Einhaltung der Hygieneregeln in der Hofeinfahrt statt. Gabler hatte zu Beginn das Projekt angestoßen, nach und nach schlossen sich dem Singkreis immer mehr Nachbarn an. Mittlerweile werden die Treffen in einer WhatsApp-Gruppe organisiert, dort werden auch Wünsche und Liedtexte ausgetauscht.

Gefühl von Unbeschwertheit in einer Zeit, in der alles anders ist

Das Singen löse bei den Teilnehmern ein Gefühl von Unbeschwertheit und Glück aus, wie Claudia Bablok beschreibt: „Es ist ein fester Termin, auf den wir uns alle freuen. Ich hatte auch das Bedürfnis, die Sorgen, die man zu Beginn hatte, einfach mal zu vergessen. Beim gemeinsamen Singen funktioniert das sehr gut, da denkt man bewusst an die Texte und hat Spaß, während die anderen Dinge in dieser Zeit mal keine Rolle spielen.“

Der Corona-Singkreis in Kaisheim trifft sich regelmäßig zum gemeinsamen Singen in der Corona-Zeit. Dabei sind Menschen zwischen 14-78 Jahren vertreten, die gemeinsam musizieren und Freude am Singen haben.

Die Anwesenden sind eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, Frauen und Männer zwischen 14 und 78 Jahren. Auch dadurch entsteht ein vielseitiges, musikalisches Programm, „Can’t help falling in Love“ von Elvis Presley, „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens oder das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ sind weitere Beispiele für Lieder, die in der Hofeinfahrt zum Besten gegeben werden. Im Hintergrund macht sich der ein oder andere Hund bemerkbar. Auch die grauen Wolken, die über den Tag immer wieder mit etwas Regen drohten, sind jetzt der Abendsonne gewichen. Es herrscht irgendwie eine besondere Atmosphäre.

Von Udo Jürgens bis Elvis Presley

Florian Simon und Monika Laub haben erst jetzt Singen als Hobby entdeckt. „Ich wurde gefragt, ob ich auch mal kommen mag. Davor hatte ich mit Singen nicht viel am Hut, aber es macht mir richtig Spaß. Mittlerweile sind so viele Liedtexte in unserer Mappe, dass wir gar nicht mehr alle an einem Abend singen können“, lacht Simon. Auch Laub sei beim Spazierengehen auf die Gesangstreffen aufmerksam geworden, mittlerweile zählt sie ebenfalls zum Stammpersonal: „Ich komme regelmäßig zu den Treffen und finde es sehr entspannend“, so die Kaisheimerin.

Nach einer guten Stunde neigt sich das heutige Programm des Singkreises dem Ende zu. Schon am nächsten Tag wollen sich die Nachbarn wieder zusammenfinden. Ob das mittlerweile zum Ritual gewordene Treffen auch in ferner Zukunft fortgeführt werde, lassen sie aber auf sich zukommen, sagt Heidi Thum-Gabler. Dabei hat das gemeinsame Singen schon jetzt vieles bewirkt: Nachbarn haben sich besser kennengelernt und nun zusammen Freude an der Musik. Manchmal braucht es eben nur ein paar Liedermappen und etwas Zeit, um für Freude zu sorgen.

