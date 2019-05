23.05.2019

Der Jugendrat soll neu belebt werden

Nach dem Jugendforum im Februar lädt die Stadt Rain nun am 1. Juni zu einem weiteren Treffen ein. Darin geht es unter anderem darum, Kandidaten zu finden.

Von Barbara Würmseher

Es geht weiter für die Jugend in Rain auf dem Weg hin zu mehr Mitbestimmung, Mitgestaltung, Verantwortung und sozialem Engagement: In seiner Sitzung am Dienstag hat der Stadtrat festgelegt, wie die nächsten Schritte aussehen sollen.

Dass die junge Generation generell Lust hat, sich an ihrem Heimatort einzubringen, hatte sich in beeindruckender Weise beim Jugendforum gezeigt, zu dem die Stadt im Februar eingeladen hatte. Damals waren rund 100 aus den Reihen der 13- bis 21-Jährige gekommen, um sich rege mit Ideen und Diskussionsbeiträgen einzubringen.

Schwair: „Die Jugendlichen wollen aktiv werden“

Mitsou Schwair, kommunale Jugendpflegerin am Landratsamt, zog jetzt vor dem Stadtrat Bilanz aus dieser Veranstaltung: „Die Jugendlichen wollen aktiv werden!“ Ob Zeltplatz, Feuerstelle, Minigolf, Disco, Tanzraum, Wasserrutsche, Fußball-, Volleyball- und Billardturnier, Kinoabend, Silvesterfeier und vor allem Jugendzentrum – an Vorschlägen hatte es im Februar nicht gemangelt. Auch nicht an den Rückmeldungen derer, die bereit sind, sich dafür zu engagieren.

Alle Jugendlichen, die beim Jugendforum dabei waren, werden nun von der Stadtverwaltung angeschrieben und zum 1. Juni eingeladen. Sie bekommen dann Informationen, was seit Februar passiert ist und sie bekommen die Gelegenheit, ein eigenes Event selbst zu planen.

Gremium soll wieder aktiv werden

Außerdem soll wieder ein Jugendrat aufgestellt werden. Rain war die einzige Kommune im Landkreis, die ein solches Gremium hatte, bis es vor etwa zwei Jahren eingeschlafen ist. Dieser Jugendrat soll nun wiederbelebt werden, „da rennt man bei der Stadt offene Türen ein“, wie Bürgermeister Gerhard Martin sagte. Und der Stadtrat hat jetzt auch die entsprechende Satzung aktualisiert.

Die Arbeitsgruppe Jugend im Stadtrat will nun die notwendigen Vorbereitungen treffen. Im Laufe des Juni/Juli sollen Kandidaten gefunden und aufgestellt werden. Aus verwaltungstechnischen Gründen werden die Wahl und die konstituierende Sitzung dann erst im September stattfinden.

In welcher Form soll und kann die Stadt diesen neuen Jugendrat dann unterstützen? Diese Frage wurde im Stadtrat kontrovers diskutiert. Oberpeichings Ortssprecher Johannes Schachaneder sprach sich generell für eine „bessere Betreuung“ aus als beim letzten Mal, um ein Funktionieren und Fortbestehen zu gewährleisten. Er schlug vor, „sich dem Gedanken anzunähern, eventuell einen Jugendpfleger einzustellen“.

Kommunalpolitiker wollen nicht zu viel eingreifen

Die Fraktionen sprachen sich allerdings ziemlich unisono dagegen aus, von außen zu viel Einfluss zu nehmen. Bürgermeister Martin will Angebote, aber keine Bevormundung. Er wehrte sich gegen „einen Animateur“ und erklärte, auch ein Jugendpfleger sei ein Erwachsener. Zweiter Bürgermeister Leo Meier sagte: „Alles, was von der Jugend selbst initiiert wird, ist viel wertvoller.“ Dritter Bürgermeister Hans Hafner warnte ebenfalls davor, zuviel einzugreifen“. Peter Senzel (SPD) gab den Eindruck weiter, der erste Jugendrat damals habe sich „gegängelt und überwacht“ gefühlt. Und Karl Rehm (PWG) will den Jugendlichen ebenfalls „nichts überstülpen“, setzt aber auf Miteinander: „Schauen wir, was sich mit ihnen zusammen entwickelt...“

