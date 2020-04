17:06 Uhr

Der Landkreis Donau-Ries hat zu wenig Schutzausrüstung

Das zugewiesene Material liegt unter dem benötigten Bedarf. Landrat bittet um Spenden. Und es gibt einen weiteren Todesfall.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries meldet mittlerweile 214 bestätigte Erkrankte. Das ist der Stand vom späten Montagnachmittag.

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Corona-Virus im Seniorenheim in Harburg habe sich im Nachgang ein weiterer positiver Befund bei einem gestorbenen Bewohner ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisbehörde. Somit erhöhe sich die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten auf insgesamt sechs bestätigte Tote im Landkreis. Zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Bewohner sein vom Gesundheitsamt umfangreiche Maßnahmen getroffen worden. So wurden neben der Einzelzimmerunterbringung für die Bewohner und der Unterteilung des Heims in positiv und negativ getestete Personen unter anderem auch ein Aufnahme- und Verlegungsstopp für das Heim – Ausnahme Krankenhausbehandlung – angeordnet. Ein Aufnahmestopp gelte seit dem 3. April aufgrund einer Allgemeinverfügung für alle Pflegeeinrichtungen.

Testzentrum: Bisher rund 50 bis 60 Personen in Monheim getestet

Das am Kreisbauhof Monheim eingerichtete Corona-TestzentrumCorona-Testzentrum ist am 2. April gestartet. Die Testungen werden dort dienstags, donnerstags und samstags von 16 bis 18 Uhr vorgenommen. Das Testzentrum ist laut Landratsamt ohne Komplikationen erfolgreich angelaufen. Bislang wurden rund 50 bis 60 Personen getestet.

Das Gesundheitsamt nutze ebenso das Testzentrum dienstags und donnerstags für eigene Ermittlungen. Wie bereits berichtet werden am Eingang zum Corona-Testzentrum Kontrollen durchgeführt. Das Landratsamt bittet in diesem Zusammenhang, dass die vorgeladenen Testpersonen nicht zu früh vor Öffnung des Testzentrums anreisen sollen, um ein erhöhtes Verkehrsaufkommen am Kreisbauhof Monheim zu vermeiden.

Landrat Stefan Rößle hofft auf Unterstützung

Auf die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis lege das Landratsamt ein enormes Augenmerk, um im Falle steigender Fallzahlen an infizierten Corona-Patienten bestmöglich gerüstet zu sein. Die Zuteilung der zentral zugewiesenen Schutzausrüstungsgegenstände an die vorrangigen Bedarfsträger (etwa ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Hospize) laufe zwar auf Hochtouren, aber dennoch liege das zugewiesene Material für den Donau-Ries-Kreis mengenmäßig unter dem benötigten Bedarf. „So können nach Vorgabe der Staatsregierung derzeit nach vorgegebener Einstufung leider nachrangige Gruppen wie Hebammen oder Physiotherapeuten nicht mit der entsprechenden Schutzausrüstung versorgt werden“, so die Behörde.

Landrat Stefan Rößle hofft auf einen starken Zusammenhalt während der Corona-Krise und bittet um Mithilfe und Unterstützung. Er freue sich auf freiwillige Mithilfe durch Firmen, Organisationen oder Private, um die Alten- und Pflegeheime sowie ambulante und stationäre Einrichtungen bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung – zum Beispiel Mundschutz, Schutzanzüge oder Desinfektionsmittel – zu unterstützen.

Spenden von Schutzausrüstung erwünscht

Der Kreischef ist der Ansicht, dass sich der Landkreis und die dort lebende Bevölkerung durch freiwillige Spenden dadurch solidarisch zeigt und den genannten Einrichtungen unter die Arme greifen kann. Der Landrat dankte neben seinen Mitarbeitern allen Menschen des Landkreises für bisher signalisierte Hilfsangebote und deren Bereitschaft zur Mithilfe auf freiwilliger Basis.

Wer Schutzausstattung spenden möchte, kann sich an das Regionalmanagement unter Telefon 0906/74-338 oder per E-Mail an coronahilfe@lra-donau-ries.de wenden. (pm)

