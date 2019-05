18.05.2019

Der erste Kreisarchäologe in Schwaben

Ein professioneller Wissenschaftler soll für den Landkreis Donau-Ries eingestellt werden. Außerdem denkt der Landrat über einen Grabungstechniker nach

Von Bernd Schied

Die Einstellung eines professionellen Kreisarchäologen für den Landkreis Donau-Ries rückt näher. Bei der Bürgermeisterversammlung am Freitagvormittag im Landratsamt in Donauwörth sprach Landrat Stefan Rößle von einer „gewissen Offenheit“ der Kommunen für eine solche Stelle. Eine Kreisarchäologie, angesiedelt bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, wäre eine Dienstleistung des Landkreises für seine Städte und Gemeinden. Der Großteil der Kommunen sei von diesem Thema betroffen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Ausweisung neuer Wohngebiete.

Ein Archäologe könnte die Grabungen vor Ort sinnvoll begleiten, meinte der Landrat. Für die Gemeinden wäre dann der Vorteil, keine auswärtigen Firmen mit den Arbeiten für mitunter teures Geld beauftragen zu müssen. Rößle denkt neben einem Archäologen zusätzlich an die Beschäftigung eines Grabungstechnikers.

Den Vorsitzenden des Kreisverbandes des Gemeindetages, Robert Ruttmann, bat der Landrat, das Thema in der nächsten Verbandsversammlung Ende Juni zu diskutieren und ein Meinungsbild einzuholen. Sollte von dort ein positives Signal kommen und der Kreistag sich für die Anstellung eines Archäologen entschließen, wäre dieser der erste seiner Art im Regierungsbezirk Schwaben.

Den Anstoß für das Thema gab der Kreisarchäologe des niederbayerischen Landkreises Landshut, Dr. Peter Richter, in der Bürgermeisterversammlung im April. Richter berichtete seinerzeit über rundum positive Erfahrungen.

Die weiteren Themen der Zusammenkunft:

Über eine neue Form der finanziellen Unterstützung von Arbeitgebern bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen informierte Swen Hönig von der Agentur für Arbeit Donauwörth. Dabei erhielten Unternehmen Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 75 Prozent beziehungsweise 50 Prozent des Arbeitsentgeltes für zwei Jahre. Außerdem würden ein Coaching und ein Zuschuss für Weiterbildungskosten während der Beschäftigung angeboten. Ziel, so Hönig, sei eine möglichst dauerhafte Beschäftigung dieser Personen in den Betrieben. Derzeit kämen dafür im Landkreis 60 Personen in Frage.

Konversions-managerin Barbara Wunder berichtete über den Stand der inzwischen gestarteten Erhebungen für eine Wohnraumstudie im Landkreis. Ziel der Studie sei es, mittels einer Online-Befragung von den Kommunen zu erfragen, wer dort wo und wie wohnen möchte. Ein wichtiger Aspekt dabei sei der Bereich Wohnen im Alter, insbesondere im Kontext mit der Nahversorgung im Alltag, betonte Wunder. Die Expertise soll den Städten und Gemeinden konkrete Strategien und Handlungsempfehlungen für eine künftige Wohnraumentwicklung aufzeigen. Für den Mai 2021 sei geplant, die Studie zu präsentieren.

Christine Schweiger von der Regierung von Schwaben informierte die Bürgermeister über die zahlreichen Zuschussmöglichkeiten im Rahmen der Städtebauförderung. Derzeit gebe es im Donau-Ries 18 Kommunen, die dabei seien. Den Hauptschwerpunkt bilde die Sanierung von Innenstädten und Ortszentren. Der Staat habe die Fördermittel in jüngster Vergangenheit kräftig erhöht, betonte Schweiger. Relativ neue Angebote seien die Programme Innen vor Außen, Zukunft Stadtgrün und Flächenentsiegelung. Zudem gebe es im Schwaben eine große Nachfrage nach Bezuschussung von Bürgerhäusern. Nachholbedarf habe der Landkreis Donau-Ries auf dem Gebiet der Interkommunalen Zusammenarbeit, die künftig eine größere Rolle spielen werde, so die Vertreterin der Regierung.

Jugendpflege: Die neue Kommunale Jugendpflegerin des Landkreises, Mitsou Schwair, wies auf die Bedeutung der Jugendpolitik in den einzelnen Kommunen hin. Sie stehe den Gemeinden gerne für entsprechende Beratungen oder Bestandsaufnahmen vor Ort zur Verfügung. Unter anderem biete sie Jugendforen an, um Jugendliche zu befähigen, sich in ihren Heimatgemeinden in der Jugendarbeit einzubringen und mitzuwirken. Außerdem berate sie Eltern, um deren Erziehungskompetenz zu stärken, dabei aber die Verantwortung bei ihnen zu belassen.

