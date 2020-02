vor 36 Min.

Die Narren sind gewaltig los

Weiberfasching in den Hochburgen Rain, Wemding, Monheim

Eine Fetzen-Gaudi herrschte wieder beim Weiberfasching am Lumpigen Donnerstag an diversen Schauplätzen, vor allem aber in den Faschings-Metropolen unseres Landkreises: in Rain, Wemding und Monheim. Im bunten Treiben tummelten sich Maskierte aller Art und ließen sich vom Sog der fünften Jahreszeit mitreißen. Da gab es die Klassiker wie Cowboys und Indianer, Hexen und Monster ebenso zu sehen, wie Schotten, Engelchen oder einfach nur bunte Fantasiefiguren ganz nach dem Motto: Erlaubt ist, was gefällt. Tausende waren wieder auf den Straßen unterwegs und gaben noch mal richtig Gas im Faschingsendspurt. Denn in wenigen Tagen ist eh alles wieder vorbei. (dz)

