Diese Firma aus der Region produziert jeden Tag eine Million Bonbons

Plus Eine Million Bonbons laufen bei der Firma Edel in Donauwörth täglich vom Band - und landen in Finnland, den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es ist heiß. Der Raum ist voller Düfte. Es riecht nach Früchten, aber auch nach Kräutern. In einem Kupferkessel, der sich dreht, rauscht es unablässig. Tausende von roten Kugeln werden darin durcheinandergewirbelt. Nebenan läuft eine Maschine auf Hochtouren. An ihr wird ein großer Klumpen einer zähen Masse nach und nach zu einer Schlange gezogen und dann in kleine Stücke geschnitten. Klack, klack, klack. In schnellem Takt fliegen am Ende der Produktionslinie die Brocken in einen Behälter. Wir sind mitten in der Bonbonfabrik Edel im Donauwörther Stadtteil Berg. Ringsum rattert und scheppert es. In einem großen Trog aus Edelstahl liegen Berge von roten Fruchtbonbons. In einem anderen Raum stehen dutzende Kisten mit Honigbonbons. Über ein Förderband laufen die süßen Brocken zu einer Verpackungsanlage. Pro Tag, so berichtet Joachim Lang, werden in dem Werk im Schnitt rund eine Million Bonbons hergestellt. Klingt nach viel, sei aber im Vergleich zu den großen Süßwarenkonzernen eine „kleine Hausnummer“.

Bonbonfabrik Edel in Donauwörth: Kleiner Betrieb mit 60 Beschäftigten

Dass sich der kleine Betrieb mit seinen rund 60 Beschäftigten auf dem Markt, den zunehmend globale Lebensmittelkonzerne beherrschen, behaupten kann, liegt dem Geschäftsführer zufolge daran: „Wir stellen Produkte her, die sonst kaum einer mehr machen kann oder will, weil es viel zu aufwendig ist.“ Hinzu komme eine große Flexibilität. Was Lang damit meint: Die Bonbonfabrik in Nordschwaben erfüllt praktisch jeden Wunsch der Kunden – und sei er noch so ausgefallen. Ein paar Kostproben: Eine Firma aus Südtirol lässt in Donauwörth Bonbons fertigen, für die Waldhonig aus der Region südlich des Brenners als Zutat verwendet wird. Eine Winzergenossenschaft aus der Wachau in Österreich schickt Riesling nach Nordschwaben – „und wir machen Bonbons daraus“. Bei Edel wurden auch schon Naschwerke mit Bier- und Sauerkrautgeschmack hergestellt. Und wer es lieber scharf mag: Regelmäßig gibt eine Firma für hartgesottene Naschkatzen in Finnland spezielle Lakritz-Chili-Bonbons in Auftrag. „Die sind ultra-scharf“, so das Urteil von Joachim Lang: „Ich habe mal eines probiert, konnte es aber nicht lange lutschen.“ Die Finnen seien da offenbar weniger empfindlich.

Viel Handarbeit: Ahmed Mouzrik mit einem großen Batzen Bonbonmasse. Bild: Wolfgang Widemann

Werden die Chili-Kamellen produziert, müssen die Edel-Mitarbeiter Mund- und Augenschutz tragen, um zu verhindern, dass die Atemwege oder Augen gereizt werden.

Vor 135 Jahren dachte man wohl kaum an solche Rezepte. 1864 gründete der Zuckerbäcker Franz Conrad Edel in Donauwörth ein eigenes Unternehmen und stellte allerlei Süßigkeiten her. In einer Zeitungsannonce im Jahr 1894 warb Edel, seine Zuckerwarenfabrik liefere „prompt jedes Quantum Weihnachts-Confekt – offen und in Ein-Pfund-Kistchen“. Dabei handelte es sich um „Lebkuchen in allen Sorten“. Zudem empfahl der Geschäftsmann seine „täglich frisch angefertigten Bonbons mit feinstem Geschmack sowie Husten- und Brustbonbons“. Husten- und Kräuterbonbons hat die Firma heute noch im Sortiment. Den Tee-Extrakt dafür stellt das Unternehmen selbst her.

In den ersten Jahrzehnten bot die Zuckerwarenfabrik auch Back- und Puddingpulver feil. Im April 1945 schien der Betrieb jedoch am Ende. Bomben zerstörten weite Teile der Donauwörther Innenstadt – und damit auch das Edel-Gebäude. Nach dem Zweiten Weltkrieg wagte Eduard Edel, Sohn des Firmengründers, vor den Toren der Stadt im heutigen Ortsteil Berg einen Neuanfang. Die US-Besatzer wiesen ihm eine Halle zu, die zuvor die Wehrmacht genutzt hatte.

Robert Edel vermachte Betrieb zwei langjährigen Mitarbeitern

Mit der Zeit konzentrierte sich Edel auf Bonbons. In den 1960er und 1970er Jahren wuchs die Belegschaft auf bis zu 100 Personen. Damals entstanden „Klassiker“, die in und um Donauwörth jedes Kind kannte und kennt: beispielsweise die länglichen Nussbonbons oder die Erdbeerbonbons mit der fruchtigen Füllung. Das Geschäft lief, doch im Jahr 2001 waren die Beschäftigten höchst verunsichert. Robert Edel, der in dritter Generation die Fabrik führte, starb. Er war kinderlos und hatte keine nahen Angehörigen.

Doch der Unternehmer hatte – was bis zur Eröffnung des Testaments niemand wusste – eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Er vermachte den Betrieb zwei langjährigen Mitarbeitern: Georg Lang und Franz Wippel. Die Überraschung war groß und der Fortbestand der Traditionsfirma war gesichert. In den vergangenen Jahren nahm die nächste Generation das Ruder in die Hand: die Brüder Martin und Joachim Lang sowie Thomas Wippel. Die Spezialisten für Süßes haben eine enorme Geschmacksvielfalt. Die Zahl der Bonbonsorten, die in Donauwörth kreiert wurden, ist auf 585 gestiegen. Manche werden in großer Stückzahl für große Kunden produziert, wie zum Beispiel die Drogeriemarkt-Kette Müller und für Norma. Zu den Abnehmern gehören aber auch viele Marktleute, die lose Ware kaufen, Tee- und Gewürzgeschäfte, Süßwarengeschäfte und Bäckereien. „Wir sind breit aufgestellt“, erklärt Joachim Lang. Eine wichtige Säule sei auch der Export. 30 bis 40 Prozent der Ware gehe ins Ausland – über Europa hinaus, zum Teil in großer Stückzahl, zum Teil als Sonderanfertigungen.

In den USA laufen Edel-Bonbons über einen Handelspartner unter der Marke „Herman the German“ („Hermann, der Deutsche“). Eine Hotelkette in den Vereinigten Arabischen Emiraten offeriert ihren Gästen ein Eisbonbon, das farblich zum Logo der Firma passt.

Mit der Mischung aus Handwerkskunst und industrieller Fertigung will die Bonbonfabrik, die nach Auskunft von Lang in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigende Umsätze verzeichnete, weiter erfolgreich sein. Um effizienter produzieren und internationale Vorgaben erfüllen zu können, investiert das Unternehmen aktuell kräftig in den Neubau einer Lagerhalle. Hingegen stehen in der Produktionshalle noch immer Maschinen, die bis zu 70 Jahre alt sind. An der Kunst des Bonbonmachens habe sich in der ganzen Zeit schließlich nichts geändert, merkt Lang dazu an.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.