Dieses Feierabend-Bier wird für Autofahrer teuer

Die Polizei hat in Tapfheim einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Der hatte nach eigenen Angaben ein Feierabend-Bier getrunken.

Ein angebliches Feierabend-Bier kommt einem Autofahrer, den die Polizei am Donnerstag in Tapfheim kontrolliert hat, teuer zu stehen. Die Beamten stoppten den 58-Jährigen kurz vor Mitternacht und stellten fest, dass er eine „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Der Mann gab an, von der Arbeit zu kommen und vor der Heimfahrt auf dem Firmenparkplatz noch ein Bier getrunken zu haben.

„Das hätte er lieber zu Hause trinken sollen“, merkt die Inspektion Donauwörth dazu an. Der Promillesünder muss mit Punkten in Flensburg, einem einmonatigen Fahrverbot und – sollte es sich um einen erstmaligen Verstoß dieser Art handeln – mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro rechnen. (dz)

