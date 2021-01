vor 33 Min.

Donau-Ries - Das sind die aktuellen Corona-Zahlen

Der Landkreis Donau-Ries liegt weiter über der Inzidenzschwelle von 200. Das sind die aktuellen Zahlen und die Lage in den Krankenhäusern.

Die Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) nach Stand 14. Januar, 0 Uhr, wie folgt: In den vergangenen sieben Tagen wurden 293 Infizierte gemeldet, damit liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 219. Am Tag zuvor lag der Wert bei 214. Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigte sich damit in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau. Allerdings meldet das RKI wieder technische Probleme.



Bislang sind im Landkreis Donau-Ries 86 Menschen laut RKI infolge einer Corona-Infektion gestorben. Seit Montag, 11. Januar, gelten die verschärften Corona-Regeln und zusätzlich die sogenannte 15-Kilometer-Regel. In Risikogebieten mit einem Inzidenzwert über 200 dürfen sich Bewohner höchstens 15 Kilometer von Wohnort entfernen, es gilt laut Bundesregierung immer der äußerste Stadt- oder Ortsrand. Einkaufen, Familien- und Krankenbesuche, Gottesdienste und Arzttermine bleiben erlaubt.



Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Von den 21 gemeldeten Intensivbetten (die Zahl variiert je nach Personallage) ist nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit ein Betten frei. Sieben Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, sechs davon werden beatmet. (Stand 14. Januar 2021, 9.19 Uhr). (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen