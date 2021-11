Auf den Landstraßen im Donau-Ries-Kreis gilt immer häufiger Tempolimit 70

Plus Auf manchen Straßenabschnitten im Donau-Ries-Kreis gilt jetzt nicht mehr eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h. Warum die Schilder ausgetauscht werden.

Wer im Donau-Ries-Kreis auf gewohnter Strecke mit einem Fahrzeug unterwegs ist, sollte verstärkt auf Geschwindigkeitsbeschränkungen achten, denn so manches Schild könnte sich geändert haben oder bald geändert werden - und zwar von Tempo 80 auf 70.