Donau-Ries-Kreis

vor 34 Min.

Manipulationen an Tanklastern in Nordschwaben

Das Amtsgericht Nördlingen beschäftigte sich mit Manipulationen an Tanklastern eines Unternehmens aus Nordschwaben.

Plus Ein Unternehmer in Nordschwaben gerät ins Visier der Kripo und der Behörden. Was die Ermittlungen und eine Verhandlung vor Gericht ergeben.

Von Wolfgang Widemann

Es waren ebenso aufwendige wie raffinierte Manipulationen, die Bedienstete des Bayerischen Landesamts für Maß und Gewicht bei einer Kontrolle an zwei Tanklastern einer Firma aus Nordschwaben entdeckten. Mit den illegalen Umbauten war es möglich, Benzin oder Heizöl, das an Kunden geliefert wird, zurück in den Tank laufen zu lassen, während der Zähler weiterlief.

