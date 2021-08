Bahnstreik: Lokführer streiken vor dem Donauwörther Bahnhof

Der Streik der GDL-Lokführer seit Mittwochmorgen hat auch Auswirkungen auf die Fahrgäste, die in Donauwörth am Bahnhof losfahren oder ankommen wollen.

Der Blick auf die Anzeigentafel macht klar: An diesem Mittwoch geht am Donauwörther Bahnhof fast nichts. Zumindest keine Züge. Denn der Streik der Lokführer, die in der Gewerkschaft GDL organisiert sind, trifft sehr viele Verbindungen des wichtigen Verkehrsknotenpunktes Donauwörth.

Besonders hart trifft es Bahnreisende, die auf der Fernstrecke unterwegs sind. Nur jede vierte ICE fährt überhaupt. "Und in Donauwörth hält heute so gut wie kein Fernverkehr", weiß der junge Mann aus dem Reisezentrum. Er hat heute Morgen schon sehr viele Fragen zum Streik beantwortet. Denn nicht jeder hatte am Dienstagabend mitbekommen, dass ein Streik den Bahnverkehr deutschlandweit lahmlegen würde. Nur jeder vierte ICE fährt überhaupt. "In Donauwörth hält so gut wie kein ICE."

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat auch Auswirkungen auf Donauwörth. Foto: Barbara Wild

Um die Mittagszeit ist es im Bahnhof Donauwörth hingegen ziemlich leer. Die Fahrgäste sind längst auf Alternativen umgestiegen und informieren sich im Internet über die ausgefallenen Züge. Wenig Publikum also für die fünf Mitglieder der GDL, die vor dem Bahnhofsgebäude ihre Gewerkschaftsfahne aufgehängt haben und mit ihrem übergeworfenen Leibchen klar bekennen, dass sie heute streiken und nicht Bahn fahren. Sie kämpfen für eine Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro, 4,8 Prozent mehr Lohn rückwirkend zum 1. März 2021 und Zulangen für höhere Lebenshaltungskosten in Ballungsräumen. Außerdem soll es auch an sich um mehr Tarifsicherheit geben - egal, zu welcher Gewerkschaft die Lokführer und Bediensteten gehören. Die GDL, die derzeit die kleinere Menge an Mitglieder bei der Bahn hat, will einen einheitlichen Vertrag über alle Interessensvertretungen hinweg.

"Die Fahrgäste haben Verständnis, dass wir streiken", sagt eine der Streikenden gerade, als ein Radfahrer die Gruppe anspricht. Ob denn der Zug nach Augsburg fahre, denn er sei die ganze Strecke nach Donauwörth geradelt. "Wenn ich wieder nach Augsburg zurückradeln muss, dann wäre das ziemlich schwierig", macht er klar. Aber er hat Glück. Die Regionalbahn fährt, allerdings muss er Geduld haben.

Richtung Aalen fahren die Züge am Mittwoch nur alle zwei Stunden, normalerweise verkehren sie im Stundentakt. Bis Freitagnacht um 2 Uhr wird noch gestreikt - Freitag läuft dann also alles wieder nach Plan.

