Donauwörth: SPD will weniger Wahlplakate

Die SPD-Stadtratsfraktion will die Aufstellung von Wahlplakaten im Donauwörther Stadtgebiet eindämmen.

„Von zahlreichen Bürgen wurden wir angesprochen, die exzessive Plakatwerbung zur kommenden Bundestagswahl einzudämmen“, heißt es in einem Antrag, welcher unserer Redaktion vorliegt – weiter heißt es: „Deshalb beantragen wir die Wahlwerbung zukünftig auf städtische Großtafeln im Stadtgebiet und in den Stadtteilen zu beschränken.“

Sowohl der Klimaschutz als auch die nachhaltige Verwendung von Ressourcen, sei es Papier, Klebstoff, Farbe, Benzin bei Auf- und Abbau, erforderten es, so die Sozialdemokraten, „von breitflächigen und exzessiven Plakatierungen abzusehen“. Darüber hinaus sei diese Art der Wahlwerbung „nur noch bedingt zeitgemäß und sollte auf wenige, dafür aber repräsentative Stellen im Stadtgebiet konzentriert werden“. Informationen zur Wahl würden anders als in der Vergangenheit jedem Bürger in Form zahlreicher Internetplattformen, sozialer Netzwerke, Zustellung von Wahlwerbung zur Verfügung gestellt.

Plakatwände seien ressourcenschonend, da sie die Anzahl der Plakate begrenzten: „Sie sorgen zudem für einen fairen Wahlkampf, da den Parteien gleiche Werbeflächen zur Verfügung stehen.“ Des Weiteren entlaste es auch die Verwaltung, die im digitalen Zeitalter jeder zugelassenen Partei einen Standort auf den Großtafeln reservieren könne. Auch der Bauhof müsse so zukünftig keine falsch positionierten Plakate an unerlaubten Stellen, wie Ein- oder Ausfahrten beziehungsweise bei Sichtbehinderungen, abnehmen und an die jeweiligen Parteien wieder ausgeben. (dz)

