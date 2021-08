Donauwörther Kandidat bei Bachelorette: Ist das der entscheidende Kuss?

Dominik Bobinger aus Donauwörth wirbt heute wieder auf RTL um das Herz der „Bachelorette 2021“. Am Ende fällt eine überraschende Entscheidung.

Eigentlich sieht alles nach einem Happy End für Dominik Bobinger aus. Der Zirgesheimer legt sich richtig ins Zeug, um in der TV-Kuppelshow „Die Bachelorette 2021“ das Herz der schönen Maxime Herbord zu erobern. Und auch in Folge 7 kommt der Kandidat aus Nordschwaben der zarten Single-Frau näher. gibt alles und macht aus seinen Gefühlen keinen Hehl. Doch am Ende dieser Folge steht eine Überraschung.

Vier Männer sind es noch, die für Maxime brennen. Jede Woche schalten Millionen von Zuschauern bei RTL ein, um das Werben der Kandidaten um die attraktive Single-Frau zu verfolgen. Auf einer griechischen Insel, fernab des Alltags, wird viel geredet und tief in die Augen geblickt. Und in Folge sieben wird auch viel geküsst. Dieses Mal drehte sich aber alles um die Frage, wie die Familien der Kandidaten auf die Bachelorette reagieren werden. Schließlich sollte das Paar ja auch außerhalb der griechischen Ägäis funktionieren. Auch die Mutter und die Schwestern von Dominik Bobinger aus dem Donauwörther Stadtteil Zirgesheim sind daher heute Abend für ein paar Minuten im TV zu sehen.

Der Zirgesheimer Dominik Bobinger nimmt an der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ teil. Dabei hatte er die Sendung zuvor gar nicht so genau verfolgt. Doch die Idee, teilzunehmen, sei ihm spontan eingefallen, sagt der Abwehrspieler des TSV Rain.

Zuvor aber stellte er sich einem persönlichen Treffen mit der Mutter der Bachelorette und deren bester Freundin. Beide sind nach Griechenland gereist. Das Gespräch mit Dominik verläuft emotional, er lässt sich tief in sein Gefühlsleben blicken. „Wenn ich es nicht ernst meinen würde, wäre ich nicht mehr hier“, gesteht er und meistert sogar die ein wenig schräge Aufgabe, sein Tanztalent vorzuzeigen. Auch die potenzielle Entfernung zwischen Bayern und dem Wohnort der Bachelorette wird thematisiert. „Ich will für sie da sein“, verspricht Bobinger, der beim TSV Rain in der Defensive Fußball spielt. Mutter und Freundin sind beeindruckt.

Auch beim Treffen mit der Familie des 31-Jährigen läuft alles rund. Da schallt ein herzliches und bayerischen „Griaß di“ über den Bildschirm. Per Video-Schalte sind die Mutter und die Schwestern von Dominik Bobinger aus dem heimischen Wohnzimmer in Zirgesheim zugeschaltet. Ein paar Tränen fließen, und es wird richtig emotional. Die Zuschauer merken, wie wichtig es für den jungen Mann ist, dass auch seine Familie die Bachelorette sympathisch findet.

Eigentlich standen alle Zeichen auf Happy End. Doch bei der TV Kuppelshow „Die Bachelorette“ ist der Donauwörther Kandidat Dominik Bobinger raus. Foto: TV Now

So wird es für die Zuschauer und auch die Fans von Dominik „Bobbe“ Bobinger, der mit seinem authentischen TV-Auftritt gut ankam, am Mittwochabend eine Überraschung geben. Bobinger erhält keine der letzten drei verbliebenen Rosen – das Symbol, weiter um das Herz der Bachelorette werben zu dürfen. Die Überraschung und Enttäuschung darüber steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Da helfen auch die wirklich lieben Abschiedsworte von Maxime nichts mehr. Bobinger trägt es vor der Kamera mit Fassung: „Ich akzeptiere die Entscheidung natürlich. Es ist wie es ist. Ich wünsche Maxi und den Jungs alles Gute.“