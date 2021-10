Fritz Egner erzählt in Donauwörth aus seinem Leben

Plus Der bekannte Radio- und Fernsehmoderator Fritz Egner erzählt mit Witz von seinen Begegnungen mit Prominenten. Unter diesen war auch Tina Turner.

Ein Abend bei Familie Egner anno 1957: Die Tochter hat ein paar Schallplatten heimgebracht, darunter auch das Lieblingslied der Mutter. Als „Die Fröhlichen Straßensänger“ „Zwei rehbraune Augen“ besingen, gerät sie ins Schwärmen. Ganz im Gegensatz zum siebenjährigen Sohn. Der wird so richtig lebendig, als er „Tutti Frutti“ von Little Richard aus dem Stapel fischt und auf den Plattenteller legt. Der Kulturkampf im Hause Egner ist damit ausgebrochen, die Weichen für die musikalischen Vorlieben des kleinen Fritz sind gestellt …