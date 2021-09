Lkw-Anhänger reißt nahe Donauwörth bei voller Fahrt ab

Ein spektakulärer Unfall hat sich auf Höhe des Donauwörther Stadtteils Berg ereignet. In der Folge gab es mehrere Stunden Verkehrsbehinderungen.

Ein spektakulärer Unfall, der glücklicherweise glimpflich ausging, hat sich in der Nacht auf Donnerstag Höhe des Donauwörther Stadtteils Berg ereignet. Nach Auskunft der Polizei fuhr ein 46-jähriger polnischer Berufskraftfahrer um 2.55 Uhr mit seinem Lkw-Gespann am Berger Kreuz von der B25 auf die B2 in Richtung Norden ein. An der Auffädelspur riss aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen bei voller Fahrt der Anhänger des 40-Tonnners von der Deichsel.

Der Hänger rollte über die Fahrbahn und blieb im anschließenden Begleitgrün hängen. Sowohl das Zugfahrzeug, als auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung war unter anderem ein Kranwagen nötig, berichten die Beamten.

Lkw-Unfall bei Donauwörth: Staus im Berufsverkehr

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Da an der Zugmaschine der Tank aufriss und Betriebsstoffe austraten, musste zudem die Fahrbahn der Bundesstraße gereinigt werden.

Es kam über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen im frühmorgendlichen Berufsverkehr, bis gegen 7.30 Uhr die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden konnte. Die Gesetzeshüter erhoben von dem Kraftfahrer, da dieser keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Eurobereich.