Unfall vor Nordheim: Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum

In voller Fahrt von der Straße abgekommen und überschlagen hat sich eine Donauwörtherin. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum.

Bei einem heftigen Unfall kurz vor dem Donauwörther Stadtteil Nordheim ist eine Seniorin mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Gegen 15.40 Uhr am Montag fuhr die 81-jährige Donauwörtherin mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DON 29 von Genderkingen nach Donauwörth. Kurz vor der Brücke über den Egelseebach geriet die Seniorin bei voller Fahrt auf das rechte Bankett, übersteuerte ihren Wagen und schleuderte schließlich nach links über die gesamte Fahrbahn zurück.

Auto der Seniorin überschlägt sich kurz vor Nordheim

Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Wagen entgegen, teilt die Polizei Donauwörth mit. Das Auto der Seniorin überschlug sich in der Folge und prallte gegen einen auf einer gegenüberliegenden Wiese stehenden Baum. Nur einen Meter vor dem Egelseebach kam der Wagen im dortigen Uferbereich auf dem Dach zum Liegen.

Die Rentnerin wurde durch einen zufällig vorbeikommenden Autofahrer aus ihrem Wrack befreit und per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. An ihrem Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Dieser liegt bei geschätzten 10.000 Euro. (dz)

