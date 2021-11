Donauwörth

17:30 Uhr

Tödliche Messerattacke: Donauwörther greift beherzt ein

Plus Oliver Döschl aus Donauwörth hat Zivilcourage beweisen. Als im Hof seines Mietshauses nahe dem Bahnhof ein Mann Opfer einer Messerattacke wird, greift er ein.

Von Barbara Würmseher

Noch immer kostet es Oliver Döschl reichlich Überwindung, den Hinterhof der Wohnanlage, in der er mit seiner Familie lebt, zu betreten. Dort hat sich vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren Schreckliches abgespielt. Den Müll zu den Tonnen rauszutragen, war ihm in der Zeit nach seinen Erlebnissen dort erst einmal völlig unmöglich. Inzwischen kann er derart alltägliche Dinge wieder zulassen. Dennoch bleibt ein beklemmendes Gefühl. Denn was der 47-Jährige nicht verhindern kann, sind jene Bilder, die vor seinem geistigen Auge auftauchen, seit sie sich an jenem 29. März 2019 fest in seine Erinnerungen eingebrannt haben.

