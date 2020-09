vor 33 Min.

Donauwörth: Was passt in welches Wohngebiet?

Plus Im beschaulichen Pappelweg in Donauwörth sind zwei Mehrparteienhäuser mit 16 Wohneinheiten geplant. Im Bauausschuss gab es eine rege Debatte – es ging um Grundsätzliches in Sachen Stadtentwicklung.

Von Thomas Hilgendorf

Im Donauwörther Pappelweg ist es ein wenig wie an der direkt nebenan dahinfließenden Donau: an den meisten Tagen ruhig, insgesamt unaufgeregt. Auch deswegen gelten die jüngst hier veräußerten Flächen als Filetgrundstücke auf dem recht angespannten Immobilienmarkt in der Großen Kreisstadt. Die neuen Grundstückseigentümer planen hier frei stehende Einfamilien- sowie Reihenhäuser – doch nun will ein Bauherr auch zwei größere Mehrparteienhäuser errichten. Im Bauausschuss der Stadt gab es jüngst eine rege Debatte darüber. Die Grundsatzfrage hierbei: Was passt in welches Wohngebiet?

Jahrelang stand auf dem angedachten Bauplatz ein einziges Haus, wobei Haus untertrieben erscheint: eine weitläufige Unternehmervilla mit reichlich Grün im Garten.

Der Bauherr braucht einige Befreiungen für den Pappelweg in Donauwörth

Nach Ansicht der neuen Bauherren wäre auf den 1885 Quadratmetern Platz genug da, um hier ordentlich zu verdichten: zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und jeweils acht Wohnungen. Die Mehrfamilienhäuser bestehen aus zwei Vollgeschossen, je drei Wohnungen befinden sich nach den vorgestellten Planskizzen im Erd- und Obergeschoss. Weitere zwei Wohneinheiten sollen jeweils im Dachgeschoss installiert werden. Nettes Detail: Die oberen Wohnungen haben eine Galerie im Dachspitz. An Autostellplätzen wären 28 erforderlich – 29 werden in den Plänen nachgewiesen. Das Problem: Der Bauherr braucht Befreiungen. So wird die Baugrenze des Bebauungsplanes „Erlenweg/ Pappelweg“ aus dem Jahr 2002 überschritten. Der Plan setze, wie Rechtsdirektor Richard Lodermeier ausführte, „eine relativ enge Baugrenze mit geringen und nicht nachvollziehbaren Erweiterungsmöglichkeiten fest“. Durch die zentrale Baugrenze werde eben diese durch die geplanten Gebäude „nahezu komplett überschritten“. Das Projekt passe sich jedoch sowohl dem Straßenverlauf als auch der östlichen Grundstücksgrenze an. Zudem sei die Höhe der Gebäude (13,7 Meter) vertretbar, da diese „einen Übergang zum neuen Wohnquartier“ (mit dichterer Bebauung als vormals) darstellten. Das sich hinterhalb an der Hauptstraße befindliche „Hotel Donau“ sei auch ein recht hohes Haus, das sich ebenfalls in der Nachbarschaft befinde und nicht störend wirke. Die Erhöhung des Kniestocks von 0,75 Meter anstatt 0,5 Meter sei hier sinnvoll und planungsrechtlich zulässig.

Der gültige Bebauungsplan setzt für das fast 1900 Quadratmeter große Grundstück allerdings fest, dass davon lediglich 565,5 Quadratmeter bebaut werden dürfen. Doch auch hier sei, weil über der Tiefgarage reichlich Grün angelegt werden könnte, eine Befreiung zulässig, so Lodermeier im Bauausschuss.

Unter den Ausschussmitgliedern wurde sodann das Für und Wider erörtert. Die Räte Walter Surek (FW/ PWG/ BfD) und Manfred Hofer (EBD) stellten sich hinter die Planungen. Hofer sagte: „Es ist zwar eine massive Bebauung, aber wir sind in einer Stadt und nicht im Dorf.“ Anders argumentierte Birgit Rößle ( CSU): „Wenn man den Pappelweg kennt, weiß man, dass der Platz hierfür zu klein ist.“ Hier seien Einfamilien- und Reihenhäuser sinnvoll.

Was ist mit der Tiefgarage bei Hochwasser an der Donau?

Weiterhin stelle sich mit Blick auf die Nähe der angedachten Tiefgarage zur Donau die Frage, wie es denn um den Hochwasserschutz bestellt sei. Stefanie Musaeus erinnerte daran, dass die Abstände zu benachbarten Wohnbebauung zu gering geriete. Jonathan Schädle (CSU) nahm indes eine vermittelnde Position ein und forderte sowohl die erneute Beratung in den Fraktionen sowie begleitend dazu die aktive Einbindung der Nachbarn. Sogleich stellte Oberbürgermeister Jürgen Sorré die Frage, ob man ablehne oder zurückstelle. Letzteres wurde einstimmig beschlossen – das Projekt kommt am 28. September erneut auf die Agenda.

