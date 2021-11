Donauwörth

14:12 Uhr

Weltklimagipfel: Glauben Klimaschützer aus der Region an den Durchbruch?

Seit über einer Woche sitzen Unterhändler der Staatengemeinschaft beim Weltklimagipfel in Glasgow zusammen und beraten, was konkret gegen die Klimakatastrophe getan werden kann. Immer im Blick: die Erde. Was denken Umweltpolitiker und Engagierte im Naturschutz darüber?

Plus Längst ist es an der Donau zu spüren: Das Klima ändert sich. Klimaschützer aus Donauwörth hoffen auf konkrete Entscheidungen in Glasgow - und fordern Taten vor Ort.

Von Barbara Wild

Noch bis Freitag berät die Welt auf der Klimaschutzkonferenz in Glasgow darüber, wie die Klimakrise abgewendet werden kann. Zehntausende Menschen haben wiederholt und weltweit am Wochenende für Klimagerechtigkeit und deutlichere Entscheidungen auf der Weltklimakonferenz (COP 26) demonstriert und konkrete Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen