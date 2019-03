vor 32 Min.

Donauwörth wird neuer Lebensraum für den Wiedehopf

Auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Donauwörth hängen jetzt Nistkästen. Damit sollen vom Aussterben bedrohte Vögel wieder angesiedelt werden.

Von Alexander Millauer

Bis zu drei Brutpaare des Wiedehopf gibt es in Bayern noch. Mit seinem orange-bräunlichen Gefieder und der aufrichtbaren Federhaube sieht er einem Indianerhäuptling nicht unähnlich. Doch der Vogel, der mal wegen seines stinkenden Bürzeldrüsensekrets als „Stinkvogel“ oder wegen seines bunten Erscheinungsbildes als „Punkvogel“ bezeichnet wird, ist vom Aussterben bedroht. Das soll sich nun ändern. Donauwörth kann hier eine wichtige Rolle spielen, denn der Wiedehopf soll hier neuen Lebensraum finden.

Ein Ort, an dem das bald passieren soll: Der ehemalige Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Donauwörth. Die Fläche wird von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet – weder Dünge- noch Pflanzenschutzmittel werden hier eingesetzt. Damit bieten sie die idealen Lebensräume für den Wiedehopf – und auch den Wendehals, der mit rund 1500 Brutpaaren in Bayern noch etwas besser dasteht. Für diese beiden Vogelarten wurde am vergangenen Montag auf der Streuobstwiese am ehemaligen Truppenübungsplatz Nistkästen angebracht. Christian Tausch vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LFU) erklärte, warum der Standort ideal sei: „Die Vögel haben nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch eine riesige Auswahl an Insekten.“ Für die Vögel sind die eine wichtige Nahrungsquelle. Wiedehopf und Wendehals stünden für quantitativ viel Leben, erklärte Tausch.

Christian Tausch ging auch auf die diversen Einflüsse ein, die zum starken Rückgang von beiden Vogelarten geführt haben – von einer intensiven landwirtschaft, über die Freizeitnutzung und einem hohen Flächenfraß für die Infrastruktur. „Das ist eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist, die wir aber steuern wollen“, erklärte Tausch. Und man habe etwa bei ähnlichen Wendehals-Projekten schon Erfolge verbuchen können. Dirk Ullmann, Örtlicher Vertreter des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) erklärte: „Da sind zwischen 15 und 20 Bruterfolge bekannt, wobei die Dunkelziffer sehr hoch ist.“ Deswegen sei es wichtig, dass sich die Gesellschaft mit dem Thema befasse und etwa die markanten Balzrufe des Wendehals einprägt und den LBV informiert. Denn nur über diese Spuren könnten sie die Bruterfolge nachvollziehen.

In einem symbolischen Akt wurden die Nistkästen schließlich an die Bäume angebracht. Die haben Klienten der Stiftung St. Johannes Schweinspoint angefertigt. Innerhalb von drei Wochen zimmerten sie rund 100 Brutkästen, die nun vom Bundesforstbetrieb Hohenfels aufgehängt werden.

