vor 36 Min.

Drängler verursacht hohen Schaden

Ein Auffahrer hat Richtung Münster einen ziemlich hohen Sachschaden verursacht.

Ein 24-jähriger Autofahrer war am Sonntagmittag auf der Staatsstraße 2045 kurz nach dem Kreisverkehr Meitinger Straße, Baarer Straße in Thierhaupten Richtung Münster unterwegs. Aufgrund mehrerer parkender Fahrzeuge am Straßenrand musste er abbremsen. Dies übersah laut Polizeiangaben der dahinter fahrende Motorradler und fuhr auf. Der 23-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt, sein Krad musste jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzt 7000 Euro. (dz)

