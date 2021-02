12:29 Uhr

Dreister Dieb in Mertingen stiehlt Katalysator von Auto

In Mertingen hat ein Unbekannter von einem Auto den Katalysator gestohlen. Wie er das gemacht hat.

Dreister geht es kaum: Ein Unbekannter hat am Dienstag im Laufe des Tages von einem Auto, das auf dem Pendlerparkplatz im Gewerbepark Ost in Mertingen stand, den Katalysator gestohlen. Nach Auskunft der Polizei stellte die Besitzerin den Wagen gegen 6.30 Uhr dort ab. Als die Frau gegen 18 Uhr zurückkehrte und nach Hause fuhr, bemerkte sie, dass der Pkw sehr laut war. Sie suchte eine Werkstatt auf. In dieser fanden die Mechaniker rasch den Grund für die Geräusche: An der Auspuffanlage des Wagens fehlte der Katalysator.

Der Täter hatte ihn augenscheinlich herausgeflext und mitgenommen. Solche Diebstähle passieren seit geraumer Zeit bundesweit. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (dz)

