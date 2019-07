E-Autos sind im Kreis noch die Ausnahme

Plus Das Netz an Ladesäulen für Elektroautos ist dichter geworden. Doch Elektroautos sind nach wie vor Exoten. Eines davon fährt das Ehepaar Biber.

Wenn Rita Biber von ihrem Auto erzählt, dann leuchten ihre Augen. Sie sagt dann Sätze wie „Das ist einfach Fahrspaß pur“. Dabei ist sie kein Autonarr. Im Gegenteil. Sie will einfach nur ein praktisches Autos fahren, das seinen Zweck erfüllt. Aber sie und ihr Mann Thomas wollten dabei nicht mehr die Umwelt belasten. Deshalb fährt das Paar aus Wemding seit etwa zwei Jahren ein Elektro-Auto, genauer gesagt einen phönix-orangenen Hyundai Ioniq. Auf dessen Fahrertür steht in großen Lettern: „100% elektrisch“.

Nur 218 Elektroautos im Donau-Ries-Kreis

Jeden Tag fährt die 55-Jährige mit dem Stromer in die Arbeit von Wemding nach Nördlingen und ist damit eine von lediglich 218 Autobesitzern im Landkreis Donau-Ries, dessen Fahrzeug rein durch Strom betrieben wird. Dem gegenüber stehen nach Auskunft des Landratsamtes Donau-Ries rund 146000 Pkw mit herkömmlichen Antrieb (Stand Ende 2018). Man könnte auch sagen: Im Landkreis gibt es für jeden der knapp 132000 Einwohner mehr als ein klassisches Auto. Nur etwa jeder 600. Landkreisbürger fährt rein rechnerisch privat elektrisch. Tatsächlich sind es aber noch weniger, denn Unternehmen wie die Diakonie oder auch Behörden wie der Landkreis Donau-Ries haben elektrische Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark.

Rita Biber und ihrem Mann Thomas ist es klar, dass sie mit ihrem „Stromi“, so der Spitzname ihres Familienautos, Exoten sind. Die Entscheidung dafür war für sie ökologisch motiviert, weil sie Ressourcen sparend leben wollen. Das ist für sie eine Grundsatzfrage: Sie kaufen regional ein, verwerten ihr Regenwasser und erzeugen den Strom zum Leben auf dem Dach ihres Eigenheims. Mit der PV-Anlage wird auch das Auto gespeist, mit dem Rita Biber pendelt. Thomas Biber geht zu Fuß zur Arbeit.

Ladesäulen-Netz ist ganz gut ausgebaut

Ein Elektroauto zu kaufen war für beide eine lang vorbereitete Entscheidung. Ein Bekannter, der einen E-Smart fährt, hat sie mit der Idee angesteckt. Dann haben sie über viele Jahre so gut wie alle verfügbaren Modelle Probe gefahren und getestet. „Aber nicht nur eine Stunde, sondern über das Wochenende“, sagt Biber. Die Unterschiede seien enorm. Es hat am Ende lange gedauert, bis sie ein Fahrzeug gefunden hatten, das ihren Bedürfnissen an Platz, Bedienung, Fahrkomfort und technischer Funktionsweise entsprochen hat. Ihre Erfahrung: „Es kommt nicht auf die Reichweite an, sondern, wie schnell das Auto wieder laden kann“, sagt Biber. „Wenn ich schnell auflade, kann ich schnell wieder weiter.“

Wenn sie unterwegs sind, hatten sie selten Probleme, zu tanken. Das Ladesäulen-Netz sei mittlerweile ganz gut ausgebaut, doch sie fahren nie ohne Vorplanung. Für alle Fälle haben sie einen Adapter dabei, mit dem sie an jeder herkömmlichen Steckdose auftanken können.

Auch im Landkreis ist die Dichte der Tankstellen mittlerweile gewachsen. 30 stehen aktuell zwischen Oettingen und Rain, der Großteil davon wird von der LEW betrieben. Aktuell wird gerade am Flughafen Genderkingen eine neue Ladesäule installiert. Und auch bundesweit ist die Infrastruktur gerade wieder großes Thema. Der jüngste Autogipfel hat erst beschlossen, dass mehr Geld in den Ausbau der Ladeinfrastruktur fließen soll.

Herkömmliches Fahrzeuge sind günstiger

Thomas Biber ist klar, warum viele Autofahrer nicht auf Elektro umsteigen, denn der Anschaffungspreis sei in der Regel nicht attraktiv – trotz Prämie vom Staat. Oder der Verbrenner liegt einfach deutlich günstiger. „Man muss es sich leisten wollen“, fasst es Biber zusammen. Dennoch ist er ist überzeugt, dass er in der Gesamtschau aller Kosten mit seinem Strom günstiger fährt.

Er und 136 weitere, die sich in der Interessensgemeinschaft E-Mobilität Donauries zusammengeschlossen haben, wollen das. Die lose Gemeinschaft trifft sich zum Erfahrungsaustausch, organisiert und strukturiert Informationen. Und sie diskutieren, wie der Verkehr der Zukunft aussehen könnte. Biber: „Ich denke, dass sich der Verkehr komplett neu ordnen wird“, sagt er und denkt dabei an Konzepte für autonomes Fahren, Carsharing, Nahverkehr nach Bedarf und autofreie Städte.

Bis dahin sei der der Weg noch weit, denn es gibt auch einiges, was man als Elektroauto-Fahrer noch hinnehmen müsse: das fehlende, einheitliche Bezahlsystem für alle Ladesäulen zum Beispiel. Oder verschiedene Stecker, mit dem man das Auto auflädt.

Elektroauto im Alltag erprobt

Wie aber bewährt sich das Elektroauto im Alltag? „Ich bin noch nie liegen geblieben“, sagt Rita Biber und lacht. Denn sie kennt die klassischen Fragen nach der Reichweite ihres Akkus. Doch sie macht auch klar: „Man muss wissen, wie man ein Elektro-Auto fährt. Das ist einfach etwas ganz anderes“, sagt sie. „Aber es ist absolut alltagstauglich.“