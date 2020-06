vor 15 Min.

Ehestreit eskaliert: Frau verbrennt Kleidung ihres Mannes

Eine Ehestreit in Huisheim hat die Polizei beschäftigt.

Ein Ehepaar in Huisheim hat sich heftig gezofft. Nach einer verbalen Auseinandersetzung folgten dabei auch Zerstörungen. Alkohol spielte ebenfalls eine Rolle.

Ein Ehepaar aus Huisheim hat in der Nacht auf Montag so heftig gestritten, dass die Polizei eingreifen musste. Als die Beamten um kurz nach Mitternacht verständigt wurden, befand sich das Paar den Gesetzeshütern zufolge bereits in einer sehr heftigen verbalen Auseinandersetzung. Es wurden auch gewaltsam diverse Gegenstände zerstört.

Als der Ehemann das Einfamilienhaus verließ, verfolgte ihn seine Frau. Sie nahm Kleidungsstücke des Mannes mit nach draußen und zündete diese vor dem Haus an. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Donauwörth löschten den Brand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weniger als 100 Euro.

Nach dem Streit verließ die Ehefrau freiwillig das gemeinsame Haus. Sie wurde wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung angezeigt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,6 Promille.

