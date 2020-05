18:24 Uhr

Ein Weiher verfärbt sich grün

Plus Im Wehrweiher in Tagmersheim ist ein Naturphänomen zu beobachten. Die Gemeinde will handeln.

Von Wolfgang Widemann

Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Wasser im Wehrweiher in Tagmersheim extrem grün verfärbt. Grund: In dem Gewässer, das bei Starkregen als Wasserrückhaltebecken dient, vermehrten sich Algen explosionsartig. Die Gemeinde – ihr gehört der Teich – versucht nun, nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt die Pflanzen abzufischen. Dazu wird auch ein Boot eingesetzt. Dies teilt Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer auf Anfrage mit.

Den Fischen soll geholfen werden So soll auch den Fischen geholfen werden, die sich in dem Weiher befinden. Sie wurden in diesen nicht eingesetzt, sondern eingetragen, zum Beispiel über Fischlaich, der an Enten haften geblieben war. Das Algenwachstum könnte eingedämmt werden, indem das Wasser im Winter abgelassen wird, so die Bürgermeisterin. Jedoch sei dies aus technischen Gründen nicht möglich. Der Ablauf liege zu hoch. Das könnte Sie auch interessieren: Auto landet im Graben: Polizei sucht den Unfallverursacher



