vor 51 Min.

Ein opulentes Fest für 114.000 Euro

Seit der Gartenschau sind das Gelände rings ums Schloss und der angrenzende Stadtpark eine attraktive Grünfläche mit bunten Akzenten und Aufenthaltsqualität. Das will die Stadt Rain jetzt feiern – mit einem opulenten Fest.

Plus In Rain jährt sich die Gartenschau „Natur in der Stadt“ heuer zum zehnten Mal. Grund genug für Bürgermeister und Stadtrat, es kräftig krachen zu lassen. Drei Tage lang soll gefeiert werden. Nicht alle sind damit einverstanden.

Von Barbara Würmseher

Zehn Jahre ist es her, dass Rain ein besonderes Ereignis gefeiert hat, das nicht nur Zigtausende Touristen mit sich gebracht hat, sondern auch eine nachhaltige Veränderung im Herzen der Stadt. Die kleine Landesgartenschau „Natur in der Stadt“ hat das damals „wildromantische“ Areal zwischen kurfürstlichem Schloss und Kaisergässchen, zwischen Schrebergartensiedlung und Leutnantschanze in ein kultiviertes Naherholungsgebiet verwandelt. Mit erheblicher Aufenthaltsqualität.

Bürgermeister Gerhard Martin spricht noch heute – und erst recht im Jubiläumsjahr – von einem „herausragenden Ereignis in der Geschichte unserer Stadt“. Viel Geld wurde damals investiert, um die grüne Mitte Rains gestalterisch in Form zu bringen und dennoch naturnah zu belassen. Schloss und Schlossteich bilden dabei einen besonderen Blickfang. Bürgermeister Gerhard Martin: „Ein Fest für die Bürger“ Nun will die Stadt Rain mit einem großen Fest an dieses Ereignis erinnern. Nachdem der Freundeskreis Stadtpark bereits Anfang Juni das Jubiläum Stadtpark begangen hat, soll es nun städtischerseits Mitte September nochmals drei Tage lang hoch hergehen. „Es soll ein Fest für die Bürger werden“, so Gerhard Martin, „mit dem wir an das große Ereignis erinnern.“ Außerdem wolle man „nochmals einen Impuls geben, um diese Fläche weiter im Bewusstsein der Menschen zu verankern.“ 114000 Euro stehen im Haushalt dafür zur Verfügung. „Das ist viel Geld, ohne Zweifel“, so Martin, „aber das ist es uns wert und wir machen damit auch Werbung für unsere schöne Stadt.“ Beschlossen wurden die Details in nicht öffentlicher Stadtratssitzung nahezu einstimmig. Das fertige Ergebnis teilte Bürgermeister Gerhard Martin jetzt in öffentlicher Sitzung mit. Widersprochen hatten dem Fest in der geplanten Dimension lediglich zwei Vertreter der Fraktion FW/Wählervereinigung Rainer Stadtteile. Nicht prinzipiell, sondern ausschließlich wegen der Höhe der Kosten. „Wir finden, eine Nummer kleiner hätte es auch getan“, sagt Stadtrat Florian Riehl für den Ortsverband der Freien Wähler. „Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten beim reichhaltigen Programm Abstriche gemacht, denn es entsteht ja dadurch nichts Bleibendes. Mit diesen 114000 Euro hätte man auch mehrere kleinere Events organisieren oder Vereinen, die neue Veranstaltungen auf die Beine stellen wollen, finanzielle Starthilfe gewähren können.“ Lesen Sie auch: Die alte Jugendstiltüre ist (fast) wieder da Kosten für das Stadtfest sind deutlich geringer Auch vor dem Hintergrund, dass die Kosten für das jährliche Stadtfest deutlich geringer sind, nämlich zwischen 45000 und 60000 Euro liegen und trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue diskutiert werden, hob Riehl bei der Abstimmung die Hand gegen das Gartenschau-Jubiläumsfest. Folgende sind die größten Posten bei den Investitionen ins Fest: Es gibt zwei Zelte: ein Blumenschau-Zelt mit 350 Quadratmetern Fläche, in dem Fotos, Pflanzen, ein geschmücktes Auto und mehr an die Gartenschau vor zehn Jahren erinnern. Die Firma Dehner sponsert den Inhalt dieses Zelts. Das zweite Zelt (250 Quadratmeter) wird im Schlossgarten aufgebaut. Dort wird es Veranstaltungen und Verköstigung geben. Für beide Zelte kommen auf die Stadt Rain laut Harald Reinelt vom Stadtentwicklungsbüro 11300 Euro Kosten zu. Licht- und Tontechnik kosten 28000 Euro. Banner und Dekoration: 3000 Euro. Werbung 8000 Euro. Sanitäranlagen: 3000 Euro. Kinderband: 1000 Euro. Overmann Brass Band: 2140 Euro Zauberer: 800 Euro Seifenblasenshow: 3200 Euro Gemagebühren: 2000 Euro Sicherheitsdienst: 7000 Euro Weitere Attraktionen: 4000 Euro Bauhof: 15000 Euro Feuerwerk 3200 Euro Puffer: 10000 Euro Stadtkapelle: 500 Euro

