Eine neue Mauer um das Gefängnis

In der JVA Niederschönenfeld laufen mehrere Bauprojekte parallel. Welche das sind und warum ein Ausbruch von Häftlingen praktisch unmöglich sein soll-

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Niederschönenfeld wächst. Auf der grünen Wiese vor der Anstalt baut das Staatliche Bauamt Augsburg am östlichen Ortsrand von Niederschönenfeld derzeit eine Torwache, ein Multifunktionsgebäude mit Wertstoffsammelstelle sowie ein Außenlager. Jetzt wurde die neue 490 Meter lange, 6,80 Meter hohe und 25 Zentimeter starke Gefängnismauer errichtet, welche die Erweiterung umschließt. Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt mit den genannten Maßnahmen betragen einer Pressemitteilung zufolge 20,5 Millionen Euro.

Mauer der JVA setzt sich aus Fertigteilen aus Stahlbeton zusammen

Für den Aufbau der Stahlbetonfertigteile der neuen Umwehrungsmauer rückte ein Spezialkran an. Dieser hob die zehn Tonnen schweren Teilstücke jeweils an zwei Ösen empor, drehte sie in der Luft und setzte sie dann passgenau in die am Boden vorbereiteten Köcherfundamente. Anschließend fixierten Arbeiter die Mauerstücke mit Holzkeilen und betonierten sie ein. Die Einzelteile der Mauer greifen dank eines Nut- und Federsystems perfekt ineinander, was verhindert, dass jemand an den Nahtstellen unerlaubt Dinge von außen nach innen schiebt. „Durch die Verwendung der vorgefertigten Mauerteile konnte die Mauer innerhalb weniger Tage vollendet werden“, merkt das Staatliche Bauamt an.

Innerhalb der Mauer entsteht ein fünf Meter breiter Sicherheitsstreifen, geschützt durch einen Stahldrahtzaun mit Berührungs- und Bewegungsmeldern sowie Videoüberwachung. Auf diese Weise sollen Ausbrüche praktisch unmöglich gemacht werden.

Ein kleines Stück der alten Gefängnismauer bleibt aus Gründen des Denkmalschutzes stehen

Der nördliche und östliche Teil der Anstaltsmauer, die die bestehenden Gebäude der JVA umschließen, werden schrittweise zurückgebaut. Ein kleines Stück bleibt aus Denkmalschutzgründen erhalten und wird auf das Höhenniveau der neuen Mauer aufgestockt.

Auf dem Erweiterungsgelände innerhalb der Mauer errichtet das Staatliche Bauamt derzeit östlich von dem bestehenden JVA-Gebäude ein knapp 500 Quadratmeter großes Multifunktionsgebäude mit Wertstoffsammelstelle. Dort lagern die Abfallcontainer der JVA, außerdem verfügt das Gebäude über Waschplätze für Fahrzeuge und Container sowie einen Garagen- und Lagertrakt. Ebenfalls dort untergebracht sind zukünftig das Hofkommando, ein Hundeführerbüro sowie Aufenthaltsräume für Insassen der JVA. Das Multifunktionsgebäude wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vollendet.

Auch eine Torwache mit Fahrzeugschleuse für die JVA wird errichtet

Die neue Torwache, an der das Bauamt Augsburg parallel dazu baut, verfügt über eine Nutzfläche von circa 700 Quadratmetern und ist eine Kombination aus Fahrzeugschleuse für den Lieferverkehr und Eingangsbereich für Personal- und Besucherverkehr. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Sommer 2021 fungiert sie zunächst als Fahrzeugschleuse für anliefernde Fahrzeuge. Nach Beendigung der weiteren geplanten Bauabschnitte wird der Haupteingang der JVA, der sich bislang im Dorf befindet, in die Torwache verlegt. Der komplette Besucher- und Personalverkehr läuft dann nicht länger innerhalb des Ortes auf der teilweise äußerst schmalen Fahrbahn.

Blick auf die Baustelle in der JVA Niederschönenfeld. Links: das künftige Multifunktionsgebäude. Bild: Jantos

Mit der neuen Torwache bekommt die Anstalt auch eine eigene Linksabbiegerspur auf der Staatsstraße, über die Lieferfahrzeuge, Personal und Besucher die JVA bequem erreichen können. In unmittelbarer Nähe zur Fahrzeugschleuse ist zudem ein Außenlager geplant. Es dient dazu, Materialien, Produktionserzeugnisse und Fahrzeuge der Arbeitsbetriebe der JVA zu lagern.

Haftanstalt für junge Männer

Die JVA Niederschönenfeld wurde 1880 als erste Jugendstrafvollzugsanstalt für männliche Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren gegründet. Seit 1990 verbüßen hier junge Männer von 18 bis 26 Jahren ihre Haftstrafe. Die Haftanstalt befindet sich in einer ehemaligen Zisterzienserinnenabtei und wird nun schrittweise erweitert und modernisiert. (dz)

