Erste Schritte Richtung „Neue Mitte“

Die Arbeiten am Bahnhof in Tapfheim können anlaufen, nachdem jetzt alle Gemeinderäte Zustimmung gegeben haben. Dennoch bleibt eine große Ungewissheit.

Von Helmut Bissinger

Die ersten Schritte zur „neuen Mitte“ in Tapfheim können beschritten werden. Der erste Abschnitt kann noch in diesem Jahr begonnen werden.

Der Ortsmittelpunkt für Tapfheim und Donaumünster-Erlingshofen wird schon länger geplant. Das Areal für die Maßnahmen im Städtebauprogramm ist klar definiert: Der Bereich von der Schule über den Kindergarten, das Gewerbegebiet Höslerstraße bis eben zum Bahnhofsviertel aufzuwerten, ist das erklärte Ziel.

Parkplätze wurden neu geordnet

Jetzt geht es erst einmal um die Straße, die zum Güterbahnhof führt. Dort wurde der Grünstreifen, der den Anliegern eine hohe Lebensqualität sicherte, vorsorglich schon einmal beseitigt. So haben die Anwesen nun keinen Sichtschutz und keine Abschirmung mehr. Das soll sich aber im Herbst ändern. Die Planungen wurden nun angepasst.

Der Gemeinderat gab jetzt für die neuen Planungen grünes Licht. Entlang der Gärten der Grundstücksbesitzer sollen, wie immer schon in den Entwürfen dargestellt, Parkplätze entstehen, sogenannte Park-and-Ride-Plätze: 16 im südlichen und acht im nördlichen Bereich. Jetzt wurden die Abstellflächen für die Autos neu überdacht. Das Rangieren wird dadurch offensichtlich leichter. Die Parkplätze sollen nun gerade angeordnet werden. Zudem wird ein Wall entstehen, der zu den Anliegern hin auslaufen soll. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lichter der Fahrzeuge nicht direkt in die Wohnräume der Anlieger leuchten. Mit ihnen waren die Details besprochen worden.

Ob langfristig letztlich alle Pläne verwirklicht werden können, steht derweil mehr denn je in den Sternen. Unklar ist, ob die Pläne der Deutschen Bahn, eine Fußgängerunterführung, umgesetzt werden können. Das ist stets ein schwieriges Unterfangen, doch zentraler Bestandteil. Denn damit könnte am Tapfheimer Bahnhof langfristig ein zweiter Bahnsteig entstehen. Weil niemand weiß, wann dies geschehen könnte, laufen die Planungen für das Bahnhofsareal so, dass die Maßnahme berücksichtigt wird, aber mit dem ersten Bauabschnitt dennoch begonnen werden soll.

Die neuen Entwürfe fanden im Gemeinderat Gefallen. Wie Bürgermeister Karl Malz erklärte, sollen die Bauarbeiten nach der Sommerpause beginnen.





