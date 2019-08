16:23 Uhr

Feiern im Landkreis Donau-Ries vom 8. bis 14. August

Alle Partys im Landkreis Donau-Ries im Überblick. Von Donauwörth, Nördlingen bis Hamlar erfahrt ihr hier, was in der Region am Wochenende geht.

Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch viele Partys. Mal Sonne, mal Regen sagt der Wetterbericht voraus. Sollten die Pool- und Beachpartys im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen, gibt es aber immer noch genug andere Möglichkeiten für Euch im Landkreis Donau-Ries und der Umgebung zu feiern.

Hier der Überblick:

Die Partys im Donau-Ries am Freitag, 9. August

Nördlingen: Living: Freutag.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.





Die Partys im Donau-Ries am Samstag, 20. August

Nördlingen: Living: Living Saturday.

Forheim: Poolparty am Festplatz ab 18 Uhr.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Tagmersheim: Beach Party im Freibad ab 20.30 Uhr.





Die Partys im Donau-Ries am Sonntag, 11. August

Pfäfflingen: Tanzzentrum: Happy Sunday.





Die Partys im Donau-Ries am Mittwoch, 14. August

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.





Eure Party soll auch im Kalender erscheinen? Dann schreibt und kurz eine Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de beziehungsweise redaktion@rieser-nachrichten.de.

